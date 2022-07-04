YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Faraşin Yaylası göçerlerle şenlendi

Faraşin Yaylası göçerlerle şenlendi

04.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenliğin tesis edilmesiyle "Huzur Yaylası" olarak da anılan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, özgürce hayvanlarını otlatmak isteyen besicileri ağırlıyor - Koyun ve kuzu seslerinin yankılandığı yaylaya hayvanlarını çıkaran besicilerden Mazlum Arslan: - "Son 3-4 yıldır huzur var. Bu da hayvancılık için avantaj"

EKREM PAYAN/ ÖMER YASİN ERGİN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, göçerler ve hayvan sürüleriyle şenlendi.

Geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin vazgeçilmezi haline gelen, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, daha iyi verim almak isteyen besicilere elverişli ortam sunuyor.

Beklenilenin üzerinde yağışla meralardaki otların erken yeşerdiği yaylaya bu yıl besicilerin ilgisi yüksek.

Yaz aylarının sıcak geçtiği illerden gelen göçerleri ve hayvan sürülerini ağırlamaya başlayan yaylada koyun ve kuzu sesleri kuş cıvıltılarına karışıyor.

Kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren, hayvancılık yaparak, süt ürünleri üreterek ekonomiye katkı sunan göçerler Kurban Bayramı'nı da Faraşin Yaylası'nda geçirecek.

- "Burada elde ettiğimiz süt ve peynir daha kaliteli"

Besicilerden Mazlum Arslan, AA muhabirine, hayvanları serin ve verimli alanlarda otlatmak için Faraşin Yayla'sını tercih ettiklerini söyledi.

Yaylanın çevre illerden gelen besicileri de ağırladığını ifade eden Arslan, "Hayvan sahipleri olarak buradaki otların hayvan sütündeki kaliteyi artırdığını görüyoruz. Burada elde ettiğimiz süt ve peynir daha iyi, daha kaliteli. Onun için hayvanlarımızı buraya getiriyoruz, burası tercihimiz oluyor." dedi.

- "3-4 yıldır huzur var"

Arslan, yaylada 4-5 ay kaldıktan sonra havanın soğumasıyla geri döneceklerini belirtti.

"Son 3-4 yıldır huzur var. Herkes rahatlamış, istediği yere gidebiliyor. Bu da hayvancılık için avantaj oluyor." diyen Arslan, geçmişte güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar olduğunu, istedikleri yaylalara gidemediklerini aktardı.

Hakkı Öztunç da Midyat'tan geldiğini, bu yıl da Faraşin Yaylası'nı tercih ettiklerini ifade etti.

Bölgeyi besicilik açısından verimliliği nedeniyle tercih ettiklerini dile getiren Öztunç, geniş meraları, sulak alanları ve serin havasıyla yaylanın bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu kaydetti.

- "Burada hayatımız güzel geçiyor, bir sıkıntımız yok"

Şirin Temiz ise 1,5 ay süren yolculuğun ardından yaylaya ulaştıklarını söyledi.

Yaylada 3 ay kalıp, hayvanları otlattıktan sonra geri döneceklerini belirten Temiz, "Burayı otlarının kalitesi, serinliği ve sulak alanlarının çokluğu nedeniyle tercih ediyoruz. Burada hayatımız güzel geçiyor, bir sıkıntımız yok. Buralar çok güzel. Sabah 05.00'te kalkıyoruz, saat 21.00'e kadar ayaktayız. Sabah ve ikindi vakti hayvanlarımızı sağmaya gidiyoruz. Elde ettiğimiz sütle peynir yapıyoruz ve haftada bir gün buraya gelen toptancı aracılığıyla satıyoruz." diye konuştu.

- "Yağmur yağdığı için otlaklar bol, hayvanlarımız doyuyor"

Abdulcelil İnan da yaklaşık bir ay önce yaylaya geldiklerini anlatarak, buranın hayvanların beslenmesi açısından çok iyi olduğunu ifade etti.

Aylarca yol kat etmeleri nedeniyle hayvanların güçsüz düştüğünü, buna rağmen yaylada yeterince beslenebildiğini anlatan İnan, "Geçen yıl yağmur yağmadığı için kuraklık vardı, mera alanları çok zayıftı. Bu yıl yeteri kadar yağmur yağdığı için otlaklar bol, hayvanlarımız doyuyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldüŞırnak'ta kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası düşen operatör öldü
Balıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyorBalıkesir'de bir tarlada çıkan yangına müdahale ediliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Şırnak mera

Şırnak Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:47
Öğle
12:20
İkindi
16:12
Akşam
19:42
Yatsı
21:20

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Nergis Eczanesi
Sirnakmerkez
Anadolu Eczanesi
Cizre
Halk Eczanesi
Silopi
Sevgi Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.