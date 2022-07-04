Faraşin Yaylası göçerlerle şenlendi

EKREM PAYAN/ ÖMER YASİN ERGİN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, göçerler ve hayvan sürüleriyle şenlendi.

Geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin vazgeçilmezi haline gelen, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, daha iyi verim almak isteyen besicilere elverişli ortam sunuyor.

Beklenilenin üzerinde yağışla meralardaki otların erken yeşerdiği yaylaya bu yıl besicilerin ilgisi yüksek.

Yaz aylarının sıcak geçtiği illerden gelen göçerleri ve hayvan sürülerini ağırlamaya başlayan yaylada koyun ve kuzu sesleri kuş cıvıltılarına karışıyor.

Kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren, hayvancılık yaparak, süt ürünleri üreterek ekonomiye katkı sunan göçerler Kurban Bayramı'nı da Faraşin Yaylası'nda geçirecek.

- "Burada elde ettiğimiz süt ve peynir daha kaliteli"

Besicilerden Mazlum Arslan, AA muhabirine, hayvanları serin ve verimli alanlarda otlatmak için Faraşin Yayla'sını tercih ettiklerini söyledi.

Yaylanın çevre illerden gelen besicileri de ağırladığını ifade eden Arslan, "Hayvan sahipleri olarak buradaki otların hayvan sütündeki kaliteyi artırdığını görüyoruz. Burada elde ettiğimiz süt ve peynir daha iyi, daha kaliteli. Onun için hayvanlarımızı buraya getiriyoruz, burası tercihimiz oluyor." dedi.

- "3-4 yıldır huzur var"

Arslan, yaylada 4-5 ay kaldıktan sonra havanın soğumasıyla geri döneceklerini belirtti.

"Son 3-4 yıldır huzur var. Herkes rahatlamış, istediği yere gidebiliyor. Bu da hayvancılık için avantaj oluyor." diyen Arslan, geçmişte güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar olduğunu, istedikleri yaylalara gidemediklerini aktardı.

Hakkı Öztunç da Midyat'tan geldiğini, bu yıl da Faraşin Yaylası'nı tercih ettiklerini ifade etti.

Bölgeyi besicilik açısından verimliliği nedeniyle tercih ettiklerini dile getiren Öztunç, geniş meraları, sulak alanları ve serin havasıyla yaylanın bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu kaydetti.

- "Burada hayatımız güzel geçiyor, bir sıkıntımız yok"

Şirin Temiz ise 1,5 ay süren yolculuğun ardından yaylaya ulaştıklarını söyledi.

Yaylada 3 ay kalıp, hayvanları otlattıktan sonra geri döneceklerini belirten Temiz, "Burayı otlarının kalitesi, serinliği ve sulak alanlarının çokluğu nedeniyle tercih ediyoruz. Burada hayatımız güzel geçiyor, bir sıkıntımız yok. Buralar çok güzel. Sabah 05.00'te kalkıyoruz, saat 21.00'e kadar ayaktayız. Sabah ve ikindi vakti hayvanlarımızı sağmaya gidiyoruz. Elde ettiğimiz sütle peynir yapıyoruz ve haftada bir gün buraya gelen toptancı aracılığıyla satıyoruz." diye konuştu.

- "Yağmur yağdığı için otlaklar bol, hayvanlarımız doyuyor"

Abdulcelil İnan da yaklaşık bir ay önce yaylaya geldiklerini anlatarak, buranın hayvanların beslenmesi açısından çok iyi olduğunu ifade etti.

Aylarca yol kat etmeleri nedeniyle hayvanların güçsüz düştüğünü, buna rağmen yaylada yeterince beslenebildiğini anlatan İnan, "Geçen yıl yağmur yağmadığı için kuraklık vardı, mera alanları çok zayıftı. Bu yıl yeteri kadar yağmur yağdığı için otlaklar bol, hayvanlarımız doyuyor." ifadelerini kullandı.

