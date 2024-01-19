Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar... Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! 'Küçük dilimizi yuttuk'

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa bu defa Bartın'dan gelinini aramak için gelen Cemile teyzenin anlattıkları damga vurdu.

55 yaşındaki Cemile Korkut 'Canım gelinim kayıplara karıştı. Oğlum onu incitti. Gelinimi bulmak ve onu eve götürmek istiyorum' diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol Cemile teyzenin gelini Zeynep Nazan Hanım'ı buldu ve stüdyoya getirdi. Zeynep Hanım'ın eşi de programa katılıp eşine önce dönmesi için yalvardı sonra eşinin başka birisiyle kaçtığını öğrenince tazminat istediğini söyledi.

Ancak programda şaşırtan itiraflar geldi. Zeynep Korkut, kayınvalidesinin kendisini çok sevdiğini söyledi ve psikolojik sorunları olan kayınpederinin de bakıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

'FARE ZEHRİ İÇİRDİK'

İşte bundan sonra büyük bir itiraf geldi. Zeynep Korkut, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı.

Kayınvalide Cemile ise iddiaları reddederek, "Gelinim kendisi yaptı. Evde fare oluyordu evde fare zehir vardı. Suya döktük içirdik. Bu kocamla çok kavga ediyordu. Ben de yapalım dedim. Biz beraber ortağız bu işte" dedi.

'EĞER ORTAYA ÇIKSAYDI...'

Zeynep Korkut, "Kayınvalidemle kayınpederimin içeceğine fare zehiri koyduk. Ben bardakları sonra değiştirdim" diye konuştu. Kayınvalide Cemile, "Eğer ortaya çıksaydı gider birlikte yatardık. Gelinimle kavga ediyor diye kocama fare zehiri içirecektim" diyerek herkesi şaşırttı.

BUNU NEDEN YAPMIŞLAR?

Esra Erol duydukları karşısında ne diyeceğini bilemedi ve bunu neden yaptıklarını sordu. Selçuk Korkut ise annesi ve eşinin bunu maddi sıkışıklık yüzünden yaptığını söyledi. 'Kredileri biteceği için bunu yapmışlar. Bunlar onu planlamış' ifadelerini kullandı.

Esra Erol 'İnanamıyorum. Gerçekten küçük dilimizi yuttuk' dedi. Selçuk Korkut tüm bunların yanı sıra eşi Zeynep Nazan Korkut'un kendisine şiddet uyguladığını ve onu ısırdığını söyledi.





