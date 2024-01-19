MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar... Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! 'Küçük dilimizi yuttuk'

Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar... Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! 'Küçük dilimizi yuttuk'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 10:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da her bölümüyle büyük ilgi çekiyor. Her hafta farklı konuların işlendiği programda birkaç gündür Cemile teyze ve gelini Zeynep Nazan konuşuluyor. Gelini ile birlikte kocasını fare zehriyle öldürmek istediğini itiraf eden Cemile teyzenin anlattıkları karşısında Esra Erol ne diyeceğini bilemedi.

Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar... Esra Erol ne diyeceğini bilemedi! 'Küçük dilimizi yuttuk'

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programa bu defa Bartın'dan gelinini aramak için gelen Cemile teyzenin anlattıkları damga vurdu.

55 yaşındaki Cemile Korkut 'Canım gelinim kayıplara karıştı. Oğlum onu incitti. Gelinimi bulmak ve onu eve götürmek istiyorum' diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

esra erol 22

Esra Erol Cemile teyzenin gelini Zeynep Nazan Hanım'ı buldu ve stüdyoya getirdi. Zeynep Hanım'ın eşi de programa katılıp eşine önce dönmesi için yalvardı sonra eşinin başka birisiyle kaçtığını öğrenince tazminat istediğini söyledi.

Ancak programda şaşırtan itiraflar geldi. Zeynep Korkut, kayınvalidesinin kendisini çok sevdiğini söyledi ve psikolojik sorunları olan kayınpederinin de bakıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

esra erol gelin

'FARE ZEHRİ İÇİRDİK'

İşte bundan sonra büyük bir itiraf geldi. Zeynep Korkut, "Kayınvalidem bana 'kocamı korkut' dedi. Kayınvalidemle birlikte kayınpederime fare zehiri içirdik" ifadelerini kullandı.

Kayınvalide Cemile ise iddiaları reddederek, "Gelinim kendisi yaptı. Evde fare oluyordu evde fare zehir vardı. Suya döktük içirdik. Bu kocamla çok kavga ediyordu. Ben de yapalım dedim. Biz beraber ortağız bu işte" dedi.

esra 222

'EĞER ORTAYA ÇIKSAYDI...'

Zeynep Korkut, "Kayınvalidemle kayınpederimin içeceğine fare zehiri koyduk. Ben bardakları sonra değiştirdim" diye konuştu. Kayınvalide Cemile, "Eğer ortaya çıksaydı gider birlikte yatardık. Gelinimle kavga ediyor diye kocama fare zehiri içirecektim" diyerek herkesi şaşırttı.

esra 111

BUNU NEDEN YAPMIŞLAR?

Esra Erol duydukları karşısında ne diyeceğini bilemedi ve bunu neden yaptıklarını sordu. Selçuk Korkut ise annesi ve eşinin bunu maddi sıkışıklık yüzünden yaptığını söyledi. 'Kredileri biteceği için bunu yapmışlar. Bunlar onu planlamış' ifadelerini kullandı.

esra 333

Esra Erol 'İnanamıyorum. Gerçekten küçük dilimizi yuttuk' dedi. Selçuk Korkut tüm bunların yanı sıra eşi Zeynep Nazan Korkut'un kendisine şiddet uyguladığını ve onu ısırdığını söyledi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmaj tazeledi! Yeni haline beğeni yağdı İmaj tazeledi! Yeni haline beğeni yağdı
İlginç dansı sosyal medyanın diline düştü! Yorum yağdı İlginç dansı sosyal medyanın diline düştü! Yorum yağdı
Eşi son haliyle gündem oldu!Eşi son haliyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da yaşında ele istedi
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında ilginç anlar: Herkesin gözü önünde imzaladı

Canlı yayında ilginç anlar: Herkesin gözü önünde imzaladı

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

İstanbullular dikkat! AKOM'dan kar uyarısı: Hafta sonu etkili olacak

İstanbullular dikkat! AKOM'dan kar uyarısı: Hafta sonu etkili olacak

Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Galatasaray maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı!

Galatasaray ile sözleşmesini feshetti!

Galatasaray ile sözleşmesini feshetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.