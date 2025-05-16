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Farioli, imkansızı başardı! Hollanda'dan her an kovulabilir

Hollanda Eredivisie Ligi’nde Ajax, son 4 haftada 10 puan kaybederek ligin son haftasına PSV’nin 1 puan gerisinde girdi. 4 hafta önce PSV’nin 9 puan önünde olan Ajax, şampiyonluk yolundaki avantajını PSV’ye kaptırdı.

Farioli, imkansızı başardı! Hollanda'dan her an kovulabilir
Emre Şen

Hollanda Eredivisie Ligi’nde Francesco Farioli’nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Ajax, son 4 haftada 10 puan kaybederek şampiyonluk yolunda favori konumundan düştü. 4 hafa önce en yakın rakibi PSV’ye 9 puan fark atan kırmızı-beyazlılar, ligin 30’uncu haftasında Utrecht’e 4-0 mağlup oldu.

31’inci hafta sahasında Sparta Rotterdam’ı konuk eden Farioli’nin öğrencileri bu maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ligin 32’nci haftasında ise NEC Nijmegen deplasmanında 3-0 mağlup olan Ajax, 33’üncü hafta maçında 2-1 önde götürdüğü Groningen karşısında 90+9’da gol yedi ve ligdeki liderliğini PSV’ye kaptırdı. Peter Bosz’un çalıştırdığı PSV son 6 haftada 6 galibiyet aldı ve Eredivisie’nin bitimine 1 hafta kala 76 puan ile Ajax’ın 1 puan önüne geçip liderlik koltuğuna oturdu.

Son hafta deplasmanda Sparta Rotterdam’a konuk olacak PSV, maçı kazanması durumunda üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşacak. Francesco Farioli’nin öğrencileri ise son hafta evinde Twente’yi ağırlayacak.

RAKİPLERİNE KARŞI PUAN KAYBI YOK

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Daha önce Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ajax, büyük maçları kazandı.

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, Ajax’taki ilk sezonunda PSV ve Feyenoord’a karşı oynadığı dört lig maçının hepsini kazanan ilk Ajax teknik direktörü oldu.

AJAX, 2006-2007'DE HÜSRAN YAŞADI

Hollanda'da sezonun son haftası nefes kesecek. Lider PSV, Rotterdam deplasmanına çıkarken, Ajax ise kendi sahasında Twente ile karşılaşacak. Şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak hala Ajax için mümkün olsa da, kontrol artık tamamen PSV'nin ellerinde. 2006-2007 sezonunda bu sezona benzer bir mücadele yaşandı. Ajax, AZ Alkmaar ve PSV son haftaya aynı puanla girdi. AZ Alkmaar mağlubiyet aldı, PSV 5-1 rakibini geçmeyi başarırken Ajax ise rakibini 2-0 ile yenince averajla şampiyonluğu kaybetti. Eğer Ajax 1 gol daha atabilseydi şampiyon olacaktı. PSV 5-1 gibi farklı bir skorla averaj farklı ile şampiyon oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Francesco Farioli ajax
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