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Fark etmek nasıl yazılır, fark etmek yazımı nasıl olmalıdır? Fark etmek ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fark etmek söz öbeği doğru yazılışı en çok merak edilen kelimelerden biridir. Farketmek yanlış bir yazım olduğu gibi fark etmek doğru yazım şeklidir. Fark etmek kelimesinin doğru yazılışı hakkında TDK açıklamalarından yararlanabilirsiniz. Sözcüklerin ve sözcük öbeklerinin birçoğunun yazım şekli merak edilen konular arasında yer alır. En çok araştırılan yazım şekillerinin başında da sözcüklerin ayrı ya da bitişik yazımı gelir.

Fark etmek nasıl yazılır, fark etmek yazımı nasıl olmalıdır? Fark etmek ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki kelimenin yan yana gelerek oluşturmuş olduğu sözcüklerin ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı karıştırılan konulardandır. Türkçeyi doğru kullanmak isteyen kişiler, yazılış şeklini merak ettikleri sözcükler hakkında araştırma yapıyor. Fark etmek tdk belirtilen şekilde ayrı olarak kullanılan söz öbeklerindendir. Birçok kişi bazı kelimelerde olduğu gibi fark etmek kelimesinin de farketmek mi yoksa fark etmek mi şeklinde yazılacağı konusunda karışıklık yaşıyor. Ancak, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazılışı kelime öbeğini ayrı şekilde kullanmaktır. Bu söz öbeğinin doğru kullanımı ise “fark etmek” olarak yazılır.

Fark etmek nasıl yazılır?

"Fark etmek ayrı mı yazılır?" sıkça sorulur. Fark etmek doğru yazılışı ayrı olarak kullanılmasıdır. Bu söz öbeği sıklıkla karşımıza çıkan ve genellikle yazı dilinde hatalı kullanılan kelimelerdendir. Yazım hatası karışıklığını ortadan kaldırmak isteyen TDK, bu konu ile ilgili yazım kılavuzunda bazı açıklamalarda bulunmuştur. Fark etmek kelimesinin ayrı yazılışını daha iyi anlayabilmek için cümle içi kullanımlarını incelemenizde yarar var.

Fark etmek bitişik mi yazılır?

Bazı sözcükler, söz öbekleri ve bağlaçlar yazı dilinde hatalı olarak yazılabilir. Bu hataları ortadan kaldırmak için TDK’dan yardım alınabilir. Fark etmek söz öbeği de hatalı kullanımı yaygın olan kelimelerdendir. Fark etmek; ayırt etmek, sezmek, anlamak ve görmek anlamına gelen bir söz öbeğidir. Bitişik yazımı hatalı olan fark etmek kelimesi ayrı olarak kullanılmalıdır.

  • Moralinin çok bozuk olduğunu her göre fark ediyor. (DOĞRU)
  • Moralinin çok bozuk olduğunu her göre farkediyor. (YANLIŞ)
  • Fark etmeden bulunduğu her ortama alışıyor insan. (DOĞRU)
  • Farketmeden bulunduğu her ortama alışıyor insan. (YANLIŞ)

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