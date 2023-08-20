Farklı lezzet arayanlara nefis şeftali tatlısı tarifi! Leziz şeftali tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Şeftali tatlısı üzerine servis edilen dondurma ile yazın yapılabilecek en ferah tatlılardan biri. Yapımı oldukça kolay olan şeftali tatlısı sadece 2 malzeme ile yapılıyor. Eğer farklı lezzet arıyorsanız şeftali tatlısı tam size göre.
Sıcak yaz aylarında hem ferah hem de lezzetli tatlılar oldukça sık tüketiliyor. Tam mevsimi olan şeftali meyvesi ile hazırlaması oldukça kolay olan şeftali tatlısı yapabilirsiniz. Bu tatlıyı ister dondurma ister kaymakla servis edebilirsiniz.
MALZEMELER
6-8 adet şeftali
12-16 tatlı kaşığı esmer şeker ya da toz şeker
Servisi için:
Dondurma
TARİF
Şeftalilerinizi ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın ve tepsiye dizin.
Her şeftaliye 1 tatlı kaşığı toz şeker yada esmer şeker gelecek şekilde üzerlerine şeker serpin.
200 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Suyunu salmadan kızarmaya başlıyorsa fırının derecesini düşürün. Suyunu verip, hafif solunca ve hafif kızarınca tamam demektir.
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