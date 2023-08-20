Farklı lezzet arayanlara nefis şeftali tatlısı tarifi! Leziz şeftali tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sıcak yaz aylarında hem ferah hem de lezzetli tatlılar oldukça sık tüketiliyor. Tam mevsimi olan şeftali meyvesi ile hazırlaması oldukça kolay olan şeftali tatlısı yapabilirsiniz. Bu tatlıyı ister dondurma ister kaymakla servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 6-8 adet şeftali

12-16 tatlı kaşığı esmer şeker ya da toz şeker

Servisi için:

Dondurma

TARİF Şeftalilerinizi ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın ve tepsiye dizin.

Her şeftaliye 1 tatlı kaşığı toz şeker yada esmer şeker gelecek şekilde üzerlerine şeker serpin.

200 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. Suyunu salmadan kızarmaya başlıyorsa fırının derecesini düşürün. Suyunu verip, hafif solunca ve hafif kızarınca tamam demektir.

Dilerseniz sıcakken yada soğukken dondurma, kaymak yada krem şantiyle servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

