YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Farklı şehirlerde evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli İstanbul'da yakalandı

Farklı şehirlerde evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli İstanbul'da yakalandı

04.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı şehirlerde evlerden hırsızlık yapan 6 şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul, Bursa ve Yalova'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 6 şüpheli düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçeleri ve Yalova'da "kapı göbeğini patlatmak" yöntemiyle evlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2'si kadın 6 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin kullandıkları aracın, bir otomobil satış sitesindeki satılık araçların aynı marka ve modeline ikiz plaka takılarak gizlendiğini belirleyen polis, failler ve onlara yardım edenlerin izini, 3 kentte 85 adresten alınan güvenlik kamerası görüntülerinden yaklaşık 35 bin aracı tarayarak buldu.

İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla M.E, E.O, O.Ü, F.E, Y.B. ile D.D. yakalandı.

Zanlıların çevrede dikkati çekmemek için iyi giyindikleri, sevgili, yeni evli gibi davrandıkları, tespit ettikleri bölgede hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Avrupa'da tanıtılacakTürk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Avrupa'da tanıtılacak
Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladıHatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyorTürkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Bursa hırsızlık

Bursa Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:59
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:01
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.