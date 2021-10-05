Mevsimini kaçırmadan deneyin! Üzümün çok yakıştığı 3 tarif

Sofralarına hem farklı hem de lezzetli dokunuşlar eklemek isteyenlere bir önerimiz var, üzüm! İşte üzüm kullanarak yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler...

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

Üzümleri yıkayıp saplarını ayıklayarak derin bir tencere alın. Su ekleyerek pişmeye bırakın.

İyice suyunu salıp yumuşadıktan sonra üzümleri süzün. Üstte kalan üzümleri iyice ezin ve sularının tencereye geçmesini sağlayın.

Püf Noktası: Üzümün renk veren kısmı kabuğu olduğu için ezme aşamasını ne kadar iyi yaparsanız pepeçuranızın rengi de o derece güzel olur.

Elde ettiğiniz üzüm şırasından 1 kase ayırın ve kalanını tekrar ocağa alın. Ayırdığınız şıranın içerisine mısır ununu ekleyin ve tortu kalmayacak şekilde çırpın. Daha sonra bu karışımı ocağın üzerindeki şıraya ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla topaklanmaması için sürekli karıştırın. Hafif koyulaşmaya başlayınca şekerini ekleyin.

Püf Noktası: Her üzümün şeker düzeyi aynı olmaz. Bu sebeple pepeçuranıza şekeri tadına bakarak kontrollü ekleyin.

Muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Servis kaselerine alarak soğutun.