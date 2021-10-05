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Mevsimini kaçırmadan deneyin! Üzümün çok yakıştığı 3 tarif

04.10.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaza veda, sonbahara merhaba dediğimiz bu günlerde raflardan bize göz kırpan meyvelerden biri de üzüm. Tam da mevsimindeyken lezzetli üzümlerden daha önce denemediğiniz tatlar yaratmaya ne dersiniz? Tatlılara yakıştığı gibi tuzlularla da çok iyi uyum sağlayan üzümle yaptığınız tariflere bayılacaksınız.

Mevsimini kaçırmadan deneyin! Üzümün çok yakıştığı 3 tarif

Sofralarına hem farklı hem de lezzetli dokunuşlar eklemek isteyenlere bir önerimiz var, üzüm! İşte üzüm kullanarak yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler...

PEPEÇURA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kg siyah kokulu üzüm (Isabella)

  • 4 su bardağı su

  • Yarım çay bardağı toz şeker

  • 5 yemek kaşığı mısır unu

HAZIRLANIŞI

  • Üzümleri yıkayıp saplarını ayıklayarak derin bir tencere alın. Su ekleyerek pişmeye bırakın.

  • İyice suyunu salıp yumuşadıktan sonra üzümleri süzün. Üstte kalan üzümleri iyice ezin ve sularının tencereye geçmesini sağlayın.

  • Püf Noktası: Üzümün renk veren kısmı kabuğu olduğu için ezme aşamasını ne kadar iyi yaparsanız pepeçuranızın rengi de o derece güzel olur.

  • Elde ettiğiniz üzüm şırasından 1 kase ayırın ve kalanını tekrar ocağa alın. Ayırdığınız şıranın içerisine mısır ununu ekleyin ve tortu kalmayacak şekilde çırpın. Daha sonra bu karışımı ocağın üzerindeki şıraya ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla topaklanmaması için sürekli karıştırın. Hafif koyulaşmaya başlayınca şekerini ekleyin.

  • Püf Noktası: Her üzümün şeker düzeyi aynı olmaz. Bu sebeple pepeçuranıza şekeri tadına bakarak kontrollü ekleyin.

  • Muhallebi kıvamı alana kadar pişirin. Servis kaselerine alarak soğutun.

ÜZÜM SORBE TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 bardak üzüm (siyah veya yeşil olabilir)

  • 25 gram şeker

  • Yarım limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Üzümlerin çekirdeklerini ayıklayın.

  • Üzüm ve şekeri doğrayıcıya atın ve şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin.

  • Karışımı bir süzgeçten geçirin ve limonu ekleyin. Mikserle çırparak kabarmasını sağlayın ve derin dondurucuya atın.

  • 1 saat sonra dondurucudan çıkartarak yeniden çırpın ve dondurucuya kaldırın. Çırpma işlemini iki kere daha tekrarlayın. En az 12 saat dondurucuda bekletin.

İSLİ PEYNİRLİ ÜZÜMLÜ TAVA TOSTU TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 dilim tost ekmeği

  • İsli peynir

  • Üzüm

  • Tereyağı

  • Izgara tavuk

HAZIRLANIŞI

  • Ekmekleri sıcak tavada biraz tereyağı ile önlü arkalı kızartın.

  • Üzümleri ikiye bölün. Kesilen kısımları tavaya gelecek şekilde üzümleri de 1-2 dakika kızartın.

  • İlk ekmeğin üzerine 2 dilim isli peynir arasına kızarttığınız üzümleri ve ızgara tavuk parçalarını koyun. Üzerini diğer ekmek dilimi ile kapatın.

  • Tavada peynirler eriyene kadar önlü arkalı kızartın.

  • Püf Noktası: Pişirirken üzerine ağırlık koyarsanız peynir ve iç malzemeler daha iyi bütünleşir.
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