Mevsimini kaçırmadan deneyin! Üzümün çok yakıştığı 3 tarif

Sofralarına hem farklı hem de lezzetli dokunuşlar eklemek isteyenlere bir önerimiz var, üzüm! İşte üzüm kullanarak yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler...
MALZEMELER
1 kg siyah kokulu üzüm (Isabella)
4 su bardağı su
Yarım çay bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Üzümleri yıkayıp saplarını ayıklayarak derin bir tencere alın. Su ekleyerek pişmeye bırakın.
İyice suyunu salıp yumuşadıktan sonra üzümleri süzün. Üstte kalan üzümleri iyice ezin ve sularının tencereye geçmesini sağlayın.
Püf Noktası: Üzümün renk veren kısmı kabuğu olduğu için ezme aşamasını ne kadar iyi yaparsanız pepeçuranızın rengi de o derece güzel olur.
Elde ettiğiniz üzüm şırasından 1 kase ayırın ve kalanını tekrar ocağa alın. Ayırdığınız şıranın içerisine mısır ununu ekleyin ve tortu kalmayacak şekilde çırpın. Daha sonra bu karışımı ocağın üzerindeki şıraya ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla topaklanmaması için sürekli karıştırın. Hafif koyulaşmaya başlayınca şekerini ekleyin.
Püf Noktası: Her üzümün şeker düzeyi aynı olmaz. Bu sebeple pepeçuranıza şekeri tadına bakarak kontrollü ekleyin.
MALZEMELER
4 bardak üzüm (siyah veya yeşil olabilir)
25 gram şeker
HAZIRLANIŞI
Üzümlerin çekirdeklerini ayıklayın.
Üzüm ve şekeri doğrayıcıya atın ve şeker eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin.
Karışımı bir süzgeçten geçirin ve limonu ekleyin. Mikserle çırparak kabarmasını sağlayın ve derin dondurucuya atın.
MALZEMELER
2 dilim tost ekmeği
İsli peynir
Üzüm
Tereyağı
HAZIRLANIŞI
Ekmekleri sıcak tavada biraz tereyağı ile önlü arkalı kızartın.
Üzümleri ikiye bölün. Kesilen kısımları tavaya gelecek şekilde üzümleri de 1-2 dakika kızartın.
İlk ekmeğin üzerine 2 dilim isli peynir arasına kızarttığınız üzümleri ve ızgara tavuk parçalarını koyun. Üzerini diğer ekmek dilimi ile kapatın.
Tavada peynirler eriyene kadar önlü arkalı kızartın.
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