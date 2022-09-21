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Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

21.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faroe Adaları Türkiye maçının tarihi ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak edildi. UEFA Uluslar C Ligi karşılaşması Faroe Adaları'nın başkenti Tórshavn'da Gundadalur Stadyumu spor sitesinde bulunan Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Faroe Adaları Türkiye maçı canlı yayın bilgisi...

Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Faroe Adaları UEFA Uluslar C Ligi'nde kozlarını paylaşacak. órsvøllur Stadyumu'nda oynanacak milli maçı canlı olarak takip etmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Faroe Adaları Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Faroe Adaları Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı 25 Eylül günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

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