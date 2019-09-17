Farouk Miya: Göztepe maçı zor geçecek

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Farouk Miya, Yukatel Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı arkadaşlarını tebrik ettiğini belirtti.

Kendileri için çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Miya, "Ligin başından bu yana oynadığımız son 3 maçta çok iyi oynamamıza rağmen beraberlikler alıyorduk. Kazanamıyorduk. Bu maçla birlikte sezonun ilk galibiyetini aldık. Bu 3 puan takım adına çok önemliydi. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Miya, Yukatel Denizlispor karşısında gösterdikleri performansı bundan sonra da ortaya koyarak galibiyet serisi yakalamak istedikleri aktardı.

Rakiplerinin iyi ya da kötü durumda olduklarına bakmadan hazırlandıklarını vurgulayan Miya, "Rakibimizin durumunu kesinlikle göz önünde bulundurmuyoruz. Biliyoruz ki Süper Lig'de oynanan her maç zorlu ve çetin geçiyor. Rakip, kim olursa olsun biz aynı ciddiyetle hazırlanıp maça çıkacağız. Göztepe maçının zor geçeceğine inanıyorum. Amacımız kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.