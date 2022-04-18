"Faroz"un kadınları ağ örerek balıkçı eşlerine destek oluyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde açılan ağ örücülüğü kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de balıkçılıkla uğraşan eşlerine destek veriyor.

Ülke genelinde eski adı "Faroz" ile tanınan Yalı Mahallesi, geçmişte halkının çoğunluğunun mesleği olmasından dolayı "balıkçılık" denince akla ilk gelen mahallerin başında yer alıyor.

Bugün de balıkçılığın devam ettirildiği mahallede, Faroz Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneğince ağ örücülüğü kursu açıldı.

Dernek binasında yaklaşık dört ay sürecek kursta, erkeklerin yanı sıra kadınlar da fanyalı, serpme ve gırgır ağına ilişkin eğitim alıyor.

Eşi balıkçı olan üç çocuk annesi Aysu Usta, AA muhabirine, ağ örücülüğüne merak sardığını söyledi.

Aile bütçesine katkıda bulunmak ve eşine destek olmak için kursa başladığını belirten Usta, "Hava güzel olduğu zaman eşimle ağ kaldırmaya, ağ atmaya da çıkıyorum. Ağ örmek yorucu ama ben sevdiğim için yapıyorum. Elim de yatkın bu işlere. O yüzden tavsiye ediyorum." dedi.

Kursiyerlerden Nevin Kapan ise sevdiği için kursa katıldığını dile getirerek, "Burada öğrendiğim teknikle pazar fileleri de örülüyor. 'Bunu öğrenirsem onu da öğrenir, satış yaparım.' dedim. Evde boş oturmaktan iyidir. Yaşım 60 ama bir şeyler yapmak istiyorum. Çocuklar okuyor, eve bir katkı sağlarım diye düşündüm." diye konuştu.

Yasemin Usta da ağ örücülüğüne merak sardığını aktararak, "Böyle şeyleri öğrenmeyi seviyorum. Eşim balıkçı ve ağları dışarıya yaptırıyor. Öğreneyim, dışarı yaptırmasın, ben yapayım diye bu işe başladım. İnşallah da öğreneceğim. Eve de katkı olur." dedi.

- "Geleneğimizi yaşatmak için kadınlara bu işi öğretmek istiyoruz"

Kurs hocalarından İbrahim Usta, Faroz'un geçmişten bugüne balıkçı mahallesi olarak bilindiğini anlattı.

Bu kapsamda da balıkçılığa yönelik kurslar düzenlediklerini ifade eden Usta, kursiyerlere bir şey öğretmenin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Usta, kadınların ilgisinin de sevindirici olduğunu belirterek, "Kadınların eli bu işe daha yatkın. Eskiden daha çok kadınlar örücülük yapardı. Son zamanlarda bu gelenek kayboldu. Eski geleneğimizi yaşatmak için kadınlara bu işi öğretmek istiyoruz." diye konuştu.

