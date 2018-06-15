Fas 0 - 1 İran (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta maçında İran, Fas'ı 90+5'inci dakikada Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Fas'ta Galatasaraylı Younes Belhanda 90 dakika sahada kalırken, Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa 82'nci dakikada Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise süre alamadı.

Öte yandan Fas ile İran arasında oynanan B Grubu karşılaşmasında, Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun düdük çaldı.

dakikada Fas gole yaklaştı. Amrabat sağ kanatta rakibinden kurtulduktan sonra ön direğe ortasını yaptı. Belhanda'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti. dakikada gelişen Fas atağında, kullanılan serbest vuruş sonrasında top İran ceza sahası içinde boşta kaldı. Kaleye yakın bölgede topu önünde bulan Belhanda'nın şutu savunmadan döndü. Penaltı noktası üzerinde Benatia'nın yaptığı vuruş ise kaleci Beiranvand'dan döndü, sonrasında ise savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. dakikada İran en net gol şansını yakaladı. Orta sahada kazanılan topla başlayan hızlı atakta, Azmoun ceza sahası içinde kaleci El Kajoui ile karşı karşıya kaldı. Azmoun'un yerden şutu, kalecinin bacaklarından döndü, boşta kalan topa yakın mesafeden Jahanbakhsh vurdu, yerden hızla kalkan kaleci El Kajoui bu şutta da topu kornere çeldi. dakikada Fas gole çok yaklaştı. Hakim Ziyach ceza sahası dışında buluştuğu topa gelişine vurdu, kaleci Beiranvand topu köşeden kornere çeldi.

90+5. dakikada İran'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Fas ceza sahası içinde Bouhaddouz'un ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Mücadele İran'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran (Türkiye)

Fas: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Ziyach, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Noureddine Amrabat (Dk. 76 Sofyan Amrabat), Harit (Dk. 83 Da Costa), El Kaabi (Dk. 77 Bouhaddouz)

İran: Beiranvand, Haji Safi, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Shojaei (Dk. 68 Taremi), Ebrahimi (Dk. 79 Ghoddos), Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh (Dk. Ghoddos), Azmoun

Gol: Dk. 90+5 Bouhaddouz (kendi kalesine) (İran)

Sarı kartlar: Dk. 10 Shojaei, Dk. 47 Jahanbakhsh, Dk. 90+2 Ansarifard (İran), Dk. 34 El Ahmadi (Fas)

