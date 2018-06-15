Fas 0 - 1 İran (Maç özeti)

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta maçında İran, Fas'ı 90+5'inci dakikada Bouhaddouz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.
Fas'ta Galatasaraylı Younes Belhanda 90 dakika sahada kalırken, Medipol Başakşehirli Manuel Da Costa 82'nci dakikada Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ise süre alamadı.
Öte yandan Fas ile İran arasında oynanan B Grubu karşılaşmasında, Türkiye'yi Dünya Kupası'nda temsil eden hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun düdük çaldı.
Mücadele İran'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Saint Petersburg
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran (Türkiye)
Fas: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Ziyach, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Noureddine Amrabat (Dk. 76 Sofyan Amrabat), Harit (Dk. 83 Da Costa), El Kaabi (Dk. 77 Bouhaddouz)
İran: Beiranvand, Haji Safi, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Shojaei (Dk. 68 Taremi), Ebrahimi (Dk. 79 Ghoddos), Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh (Dk. Ghoddos), Azmoun
Gol: Dk. 90+5 Bouhaddouz (kendi kalesine) (İran)
Sarı kartlar: Dk. 10 Shojaei, Dk. 47 Jahanbakhsh, Dk. 90+2 Ansarifard (İran), Dk. 34 El Ahmadi (Fas)
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