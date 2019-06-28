Fas 1 - 0 Fildişi Sahili

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. düzenlenen turnuvadaki D Grubu maçında, Fas ile Fildişi Sahili karşılaştı. Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fas, Youssef En Nesyri'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Fas Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçeli Nabil Dirar, 90 dakika sahada kaldı. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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