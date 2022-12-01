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Fas Kanada'yı 2-1 mağlup etti! Bu maçta her şey var! Direk, iptal ve o an...

01.12.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. F Grubu son maçında Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fas'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmada birçok dikkat çeken an yaşandı. Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Fas olurken, Kanada F Grubu'nu puansız tamamladı. İşte detaylar...

Fas Kanada'yı 2-1 mağlup etti! Bu maçta her şey var! Direk, iptal ve o an...

Dünya Kupası'nda heyecan gruplarda oynanan 3. karşılaşmalar ile sürüyor. F Grubu'nun kritik maçında 3. maçında Kanada ile Fas kozlarını paylaştı. Belçika ve Hırvatistan yenilgileriyle Dünya Kupası'na havlu atan Kanada bu karşılaşma öncesi 1 galibiyet 1 beraberlik alan Fas'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Fas adını son 16 turuna yazdırmayı başarmış oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

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Mücadelenin henüz 4. dakikasında Steven Vitoria'nın kısa düşen pasını kaleci Milan Borjan uzaklaştırmak istedi fakat onun da ceza sahasına çıkarak verdiği isabetsiz pas sonucunda Fas'ta Hakim Ziyech, uzak mesafeden topun dibine girerek takımını öne geçirmeyi başardı.

LARIN KAÇIRDI!

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  1. dakikada Kanada'da sağ kanattan etkili gelen Cyle Larin'in ortasında arka direkteki Tajon Buchanan'ın altı pastan yaptığı dokunuş auta gitti.

23'TE 2-0...

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Fas'ta Achraf Hakimi'nin uzun pasında Kanada savunmasından Kamal Miller'ın kaçırdığı Youssef En Nesyri, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

KENDİ KALESİNE ATTI

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Sol kanatta Achraf Hakimi'den sıyrılan Hataysporlu Sam Adekugbe'nin ortası Fas savunmasında Naif Aguerd'in müdahalesi sonucunda 40. dakikada ağlara gitti. Aguerd'in kendi kalesine attığı gol sonrası fark 1'e indi.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!

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Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikalarına gelinirken, 45+3. dakikada Youssef En Nesyri, attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı fakat 40. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Naif Aguerd, bu kez de hücumda kalecinin görüş alanını kapattığı için pozisyona ilişkin ofsayt kararı verildi.

ATIBA 60. DAKİKADA GİRDİ

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Karşılaşmanın 60. dakikasında Kanada'da Mark-Anthony Kaye, Cyle Larin ve Sam Adekugbe oyundan çıkarlarken Atiba Hutchinson, Jonathan David ve Ismael Kone oyuna dahil oldular.

ATIBA DİREĞE TAKILDI!

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Kullanılan köşe vuruşunda Atıba kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

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