SON DAKİKA | Orta Doğu'da savaş paniği: Jasikevicius ve efsane isimler Dubai'de mahsur kaldı! Fenerbahçe devrede...

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'ye düzenlediği hava saldırıları, spor dünyasında büyük bir paniğe yol açtı! Tatil için bölgede bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un, uçuşların durdurulması nedeniyle Dubai'de mahsur kaldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetim, başarılı hocayı Avrupa'ya güvenli bir şekilde getirebilmek için acil durum planını devreye soktu.

Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, spor dünyasını da doğrudan vurdu. İran'ın, Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme amacıyla dünyanın en gözde tatil ve ticaret merkezlerinden biri olan Dubai'yi hedef almasıyla bölgede hava trafiği tamamen durdu.

Hava saldırılarının ardından Dubai'den yapılacak tüm uçuşların iptal edilmesi, tatil veya iş amacıyla bölgede bulunan birçok ünlü spor adamının ülkede mahsur kalmasına neden oldu.

FENERBAHÇE'DEN ACİL 'JASIKEVICIUS' OPERASYONU!

Sırbistan basınından Meridian Sport'un geçtiği sıcak habere göre; tatil rotasını Dubai'ye çeviren Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da saldırılar sırasında bölgede yakalandı. Uçuşların durmasıyla ülkeden çıkış yapamayan Litvanyalı başantrenör için Fenerbahçe yönetimi anında harekete geçti.

Fenerbahçe Kulübünün başantrenör Jasikevicius'u Dubai'den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

SADECE SARAS DEĞİL: SOUNESS VE EUROLEAGUE YILDIZLARI DA ORADA!

Dubai'de patlak veren bu krizde mahsur kalan tek isim Jasikevicius değil. İsrail basını Sport5'in haberine göre; Maccabi Tel Aviv forması giyen yıldız basketbolcular Loni Walker, Ife Lundberg ve Jimmy Clark ile Partizan forması giyen üç oyuncunun da aynı şekilde Dubai'de çıkış yolu aradığı belirtildi.

Öte yandan, futbol dünyasının yakından tanıdığı, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İskoç futbol efsanesi Graeme Souness'ın da Dubai'de mahsur kalan ünlü isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı. Spor kafilesinin ve ünlü isimlerin bölgeden ne zaman tahliye edileceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.

