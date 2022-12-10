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FAS PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası Fas Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10.12.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas ile Portekiz Dünya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maç, Katar Doha'daki Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. Fas Portekiz maçı canlı izle ekranı, 2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasını seyretmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fas Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

FAS PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası Fas Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fas Portekiz maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Fas Portekiz maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Fas Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAS PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fas - Portekiz maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) saat 18:00'de başlayacak.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Facundo Tello yönetecek.

FAS PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fas - Portekiz maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FAS PORTEKİZ MAÇI CANLI TAKİP


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