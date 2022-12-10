FAS PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE! 2022 FIFA Dünya Kupası Fas Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fas Portekiz maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Fas Portekiz maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sporseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Fas Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fas - Portekiz maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) saat 18:00'de başlayacak.
Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Facundo Tello yönetecek.
Fas - Portekiz maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.