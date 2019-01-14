SPOR

Fatih Aksoy: İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sivasspor'un Beşiktaş'tan 1,5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu Fatih Aksoy, "Bir oyuncuyu örnek almayı sevmiyorum çünkü her oyuncunun kendine has belli özellikleri var. Hepsinden bir şeyler alarak inşallah çok büyük bir futbolcu olurum" dedi.

Fatih Aksoy: İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum

Fatih Aksoy, daha çok şans bulabileceğine inandığı için Sivasspor'u seçtiğini söyledi. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında diğer yıllara göre biraz daha fazla şans bulduğunu ancak takım olarak istedikleri hedeflerin biraz altında kaldıklarını kaydeden Fatih Aksoy, şöyle konuştu:

"Demir Grup Sivasspor'a transfer olmadan önceki gün teknik direktör Şenol Güneş benim için çok güzel şeyler söyledi. Şenol hocamın dört yıl boyunca üzerimde çok emeği var. Benimle çok ilgilendi ama artık daha çok şans bulmam gerektiğini düşünüyorum. 21 yaşında bir oyuncuyum, daha çok oynamalıyım. Sivasspor'da da direk oynayacağım diye bir şey yok ama altyapıdan çıkmakla transfer olmak arasında Türkiye'de biraz fark var. Bunu hissedebiliyorsunuz. Daha çok şans bulabileceğim için Sivasspor'u seçtim."

Fatih Aksoy, Beşiktaş'ta az süre aldığı için çok fazla ekstra antrenman yaptığını vurgulayarak, faydasını gördüğü ekstra antrenmanlara Sivasspor'da da devam edeceği belirtti.

Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic gibi kendi mevkisinin en iyilerinden olan oyuncularla oynadığını ancak onları kendine rol model almadığını dile getiren Aksoy, "Bir oyuncuyu örnek almayı sevmiyorum çünkü her oyuncunun kendine has belli özellikleri var. Hepsinden bir şeyler alarak inşallah çok büyük bir futbolcu olurum" ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR LİGİ OLABİLDİĞİNCE YUKARIDA BİTİRECEKTİR"
Genç oyuncu, sezonun ilk yarısını tüm takımların puan olarak birbirine yakın bir yerde bitirdiğine dikkati çekerek, yeni takımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu ifade etti.

Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu anlatan Fatih Aksoy, "İnşallah ikinci yarıda çok süre alıp takıma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse Sivasspor ligi olabildiğince yukarıda bitirecektir" diye konuştu.

PARTNERCennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si! Bir de şimdi bakın...
Fatih Aksoy resmen Sivasspor'daFatih Aksoy resmen Sivasspor'da
Diabate resmen Sivas'taDiabate resmen Sivas'ta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Aksoy Sivasspor Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Ozan Tufan'dan F.Bahçe itirafı!

Ozan Tufan'dan F.Bahçe itirafı!

Yanal'dan flaş karar

Yanal'dan flaş karar

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Otyakmaz’dan Robinho açıklaması

Otyakmaz’dan Robinho açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Az önce açıkladı! Transfer...

Az önce açıkladı! Transfer...

Robinho açılışa katıldı! F.Bahçe...

Robinho açılışa katıldı! F.Bahçe...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Aksoy: İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum

''İnşallah çok büyük futbolcu olurum''

Fatih Aksoy Demir Grup Sivasspor ile sözleşme imzaladı

Fatih Aksoy resmen Sivasspor'da

Fousseni Diabate resmen Sivasspor'da

Diabate resmen Sivas'ta

Demir Grup Sivasspor Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladı

Sivas'a Premier Lig'ten transfer

Dünyada devre arasında biten transferler (2018-2019 sezonu)

Galatasaray Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık anlaştı

Hakan Keleş: Zidane gelirse yardımcısı olmayı kabul ederim!

Hakan Keleş'ten Zidane itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.