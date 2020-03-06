Fatih Aksoy: İnşallah şampiyon oluruz

Sezon başında Beşiktaş’tan Sivasspor’a kiralık olarak gelen 22 yaşındaki Fatih Aksoy, açıklamalarda bulundu.

Fatih Aksoy, ligin 25. haftasında Galatasaray ile zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Bizi zor ve güzel bir maç bekliyor. Böyle maçlar hem oyuncular için hem de taraftarlar için bir kat daha önemli oluyor. Hem konsantrasyon açısından, hem de motivasyon açısından ayrı bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Puan olarak da yukarıda olduğumuz için zor ve güzel bir maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah geçen hafta Ankaragücü’nde aldığımız galibiyeti biraz daha pekiştirmek için bu haftada kazanırız ve yukarıda bir adım daha öne geçeriz" dedi.

"ŞAMPİYONLUK ÇOK GÜZEL VE ÖZEL BİR DUYGU"

Şampiyonluk düşüncesi ile ilgili yöneltilen soruya Aksoy, "Sezon başı zaten biz Avrupa hedefi koymuştuk, hocamız ve takım arkadaşlarımızla beraber. Şuan 5. ile 8 puan arayı açarak bu hedefimize bir tık daha yaklaştık diyebilirim. Yukarıdayız ve öndeki dörtlünün içerisindeyiz. Şampiyonluk için ne söylesem gerçekten az olur. Çok güzel ve özel bir duygu. Sezon sonunda bunu başarabilir miyiz bilmiyorum ama bunun için çalışıyoruz. İlk 4’ün içerisindeyiz. Olabildiğimizce rakiplerimizden sıyrılıp yukarıda bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah sene sonu biz şampiyon oluruz" cevabını verdi.