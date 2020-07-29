Fatih Aksoy, Sivasspor’a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren Fatih Aksoy sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.
Beşiktaş’a geri dönen Fatih Aksoy, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Kiralık sözleşmemin sona ermesi nedeniyle 1.5 yıldır formasını onurla terlettiğim Sivasspor’dan ayrılıyorum. Hem saha içinde hem saha dışında iyi bir takım olup bir bütünlük oluşturarak Sivasspor’u ait olduğu yere getirebilme mücadelesinde katkım olduğu için son derece gururluyum. Beni kendilerinden görerek bağrına basan Sivas halkı ve Sivasspor taraftarı başta olmak üzere başkanımıza ve yönetim kurulumuza; futbolumun yanı sıra karakteristik gelişimime de katkısı olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim. Saygılarımla"
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