SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Fatih Altaylı: Balotelli, Beşiktaş için kumar

Fatih Altaylı: Balotelli, Beşiktaş için kumar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, Beşiktaş'ın Mario Balotelli transfer sürecini değerlendirdi.

Fatih Altaylı: Balotelli, Beşiktaş için kumar

Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendird

Beşiktaş'ın Balotelli ile transfer görüşmeleri yapmasını değerlendiren Altaylı, "Balotelli ismi dolaşıyor ortalıkta ama ciddi bir kumar. Balotelli'ye o parayı vereceklerine kırmızı siyah diye rulete bassınlar. Balotelli'den iyi bir santrfor çıkarma şansları yüzde 50'nin altında. Brescia'da bile tutunamadı. Sergen 'Adam ederim' diyorsa bilemem ama onun dışında ciddi bir kumar. 2 milyon Euro'dan daha aşağı gelecek hali de yok" dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftar yardım kampanyaları hakkında da konuşan Altaylı, "Yıllarca 'Galatasaray battı' derlerken 'Evet, Galatasaray'ın durumu perişan ama Fenerbahçe'nin ondan kötü, Beşiktaş'ın daha da kötü' diyordum. Ne oldu şimdi? Televizyon programları, iş dünyası, sokakta taraftar... Bunlar anonim şirket. Dilenen şirket gördün mü? İyi yönetin şirketi, niye para verelim? Yarın Galatasaray böyle bir kampanya yapabilir. Abuk subuk işler" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Talisca'dan Beşiktaş'a şok! Dava açtılar...Talisca'dan Beşiktaş'a şok! Dava açtılar...
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Muslera'dan ayrılık açıklaması

Muslera'dan ayrılık açıklaması

''Türkiye'nin en iyisi hala benim!''

''Türkiye'nin en iyisi hala benim!''

Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu!

Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu!

Talisca'dan Beşiktaş'a şok! Dava açtılar...

Talisca'dan Beşiktaş'a şok! Dava açtılar...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı: Balotelli, Beşiktaş için kumar

Balotelli, Beşiktaş için ciddi bir kumar

Talisca'nın menajerinden Beşiktaş'a dava

Talisca'dan Beşiktaş'a şok! Dava açtılar...

Sergen Yalçın'dan PAOK maçı yorumu

Sergen Yalçın: Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Beşiktaş sezonu açtı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok

Başkan Açıkladı: Mensah için anlaştığımız kulüp...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşti

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.