Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel için olay yaratan sözler!

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündeminde yaşanan olayları değerlendirdi. İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları; "TARİHİ SKOR OLABİLİRDİ" Maçın herhalde 15. dakikasında bizim Galatasaraylı gruba, '5 olur' diye yazdım. 6-7 bile olabilirdi, Trabzonspor frene bastı. Tarihi bir skor olabilirdi. Galatasaray başında sonuna hatalıydı. Kadro hatalı, taktik hatalı, oyuncular zaten rezalet. Üzerine fazla konuşacak bir şey yok. Maçtan sonra Belhanda'nın hangi suratla takım otobüsüne bindiğini, bir sonraki antrenmana hangi yüzle gittiğini merak ediyorum. Bu Maicon biliyorsun Al Hilal'e satılıyordu. Geçen sene çok kritik maçlarda oynatılmadı. Bu maçta niye oynatıldı? Merak ediyorum. "BÖYLE BİR ŞEY YOK" Stoper ihtiyacı varken stoper alınmadığını gördük. Bu takımın forvet ihtiyacı var derken, üstelik Gomis hala takımdayken... Gomis gittikten sonra bir forvet olmamasını gördük. Elbette santrforsuz oynayabilir takım ama o zaman ona göre diziliş olur. Böyle bir şey yok. İlk yarıdaki futbola bakarsak Belhanda'nın kırmızısı oyunu etkilemez. Ama Galatasaray'ın 2. yarıları nasıl oynadığını, bir önceki maça bakarsak muhakkak etkiler. 60-65 dakika 1 kişi oynamak... Erken geriye düşünce Galatasaray gibi takımların dönüş şansı var her zaman. Trabzonspor'a karşı son yıllarda genelde başarısısız zaten. Son 3 senede 5 mağlubiyet var.

"KART GÖSTER UTANMAZ ADAM" Tabii hakemden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Benim çok beğendiğim bir hakemdi. Belhanda'ya gösterdiği kırmızı kartın kırmızı kart olduğuna dair en ufak bir şüphem yok. Sabahtan akşama kadar kırmızı karttır. Fakat aynı hareketi, futbolcunun sakatlanmaya daha yatkın yerine, aşil tendonuna aynı hareketi Trabzonspor'un santrforu yaptı. Rodallega aynısını yaptı. Bileğine bastı. Bari ona sarı kart göster be utanmaz adam. "TERİM KIYAMETİ KOPARIRDI" Şimdi Fatih hocaya hak veriyorum. Şu ana kadarki tavrını kendi kişiliğinden oldukça taviz vermiş olarak görüyorum. Fatih kulübe mümkün olduğunca yardım etmek isteyen bir çaba içerisinde. Bu normal bir Fatih Terim değil. Normalde Fatih Terim kıyameti koparırdı. İçeride ne oluyor bilmiyorum. Galatasaray yönetimiyle bunları konuşacak bir ilişkim yok. Bunları konuşunca burada yorum yapıyoruz, konuşmayınca başka bir noktaya gidiyor. O yüzden uzaktan bakmayı tercih ediyorum. "KORE TAKIMINA SATABİLİRDİ" Galatasaray şunu da yapabilir. Ben Maicon'u 15 milyon dolar'a bilmem kime sattım. Böyle yapanlar var dünyada. Atıyorum Tarık Çamdal'ı Kore'nin bilmem ne takımına 22 milyon euro'ya sattık. Sattık mı, satmadık mı, bu 22 milyon nereden geldi, Kore takımının hesaplarına baksak o para bir yerden girdi çıktı mı? Galatasaray böyle şeyler yapabilen bir takım, bir camia değil. Bu paraları verebilecek yöneticileri de yok zaten. Verse niye versin? Bir de Galatasaray'ın böyle bir alışkanlığı da yok bildiğim kadarıyla.

"ÖZÜR DİLEYECEKLER" Bu mağlubiyete geçmeden önce benim bir ricam var. Sen kalkacaksın oradan, gelip benim elimi öpeceksin. Benim burada söylediğim laflardan sonra da bana mail yoluyla, mesaj yoluyla, sosyal medyadan hakaret eden Fenerbahçeliler diyecekler ki; 'Fatih abi, özür diliyoruz, elini öpüyoruz.' Cocu Fenerbahçe'nin başına geleceği zaman, ben ne dedim? Keşke bandını hazırlatsaydık. Bu adam iyi hoca olabilir, hiçbir itirazım yok, PSV'yi bilmem kaç kere şampiyon yapmış olabilir. Ama Türkiye'ye gelen Hollandalı hocalar arasında başarılı olanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez, hatta bir parmağı geçmez. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gelenleri örnek verdim. Dedim ki, Rijkaard Barcelona'dan geldi, Avrupa şampiyonu olarak geldi... Cocu deyince bu kadar heveslenmeyin dedik. Bir kere adamın tarzı ve tipi, Fenerbahçe tarzı ve tipi değil. "YANAL DEMEYE BAŞLADILAR" Burada söyledim. Ne oldu? 8 hafta verdim, 8 değilse 10 dedim. 4. haftadan itibaren herkes, Ersun Yanal demeye başladı. Bu Cocu'nun kötü bir teknik direktör olduğu anlamına gelmez, çok iyi bir teknik direktör olabilir. Tanımıyorum dedim, tanıtır kendini diye küfrettiler bana. Şimdi bizzat tanıştılar. Fenerbahçe bir inat eder, birkaç sezon ekol oluşturmak için uğraşırsa Cocu belki de Fenerbahçe'yi 7 sene üst üste şampiyon yapar, onu bilemem dedim. Geldiğinde olacakları söyledim mi?

Ben olsam tahammül gösteririm. Eğer Cocu'yu iyi bir teknik direktör diye buraya getirdiysen ve Cocu'nun Fenerbahçe'de bir ekol yaratmasını istiyorsan gösterirsin. Örneğin Jupp Derwall, Galatasaray'a geldi. Nereden geldi? Almanya Milli Takımı'nın başından, o zaman dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olarak. İlk 2 senesinde şampiyon olamadı, 3. senesinde oldu. Arkasından Mustafa Denizli yönetiminde Avrupa'da yarı final oynayan, arkasından oradan gelen gazla Avrupa kupalarına yürüyen bir Galatasaray oldu. "COCU'YA İNANIYORLARSA..." Fenerbahçe'nin mali durumu düzelir, daha iyi transferler yapar, daha iyi takım kurar, gençler biraz daha oturur, bir futbol anlayışını buraya adapte eder, daha iyiye gidebilir. Eğer inanıyorlarsa... Ben hakikaten tanımıyorum. Adını duydum ama nasıl futbol anlayışı var bilmem. İyi bir antrenör olmasa PSV'nin başına getirilmezdi. Kötü bir teknik direktör olsa, Comolli kalkıp buraya getirmezdi. O da sonuçta elinden gelenin iyisini yapmaya çalışan bir adam.

"MAÇ 5-2 OLABİLİRDİ"



Daha ligin başı tabii, şampiyonluk inancımı korumuyorum derse zaten Fenerbahçe'de olmaz. Fenerbahçe'de hatalar da var. Josef-Topal ikilisine büyük tepkiler gösteriliyor. Ben olsam Galatasaray'a alırım Josef'i. İyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Sen oyuncuları yanlış yerde oynat, takımı oyuncu karakterine göre oynatma. Sonra da oyuncuyu suçla. Bu Aykut zamanında da böyleydi, Cocu zamanında da böyle. Fenerbahçelilerin istediği oyun türü değil. Bu maçta 3-2 yenildi ya Fenerbahçe, dua etsinler. 5-2, 6-2 olurdu. "AYKUT KOCAMAN KALSAYDI..." Rakip Fenerbahçe'yi 6'lık yaparım diye inansaydı... Çok pozisyon var. Fenerbahçe 10 kişilik rakibine doldur-boşalt oynuyorsa... Olacak bir şey değil. Aykut kalsaydı başka bir noktada olabilirdi Fenerbahçe. 3 maç kaybetmeyebilirdi muhtemelen. Fenerbahçe geçen sezon iyi başlamadı değil, ilk yarının ortasına doğru bir çuvalladılar. "BİR VİRÜS GİBİ DAVRANIYOR" Ne istiyorsun? Bu Volkan Demirel, Türk futboluna bulaşmış bir virüs gibi davranıyor. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel... Böyle bir takım oyuncular var. Futbolu çirkinleştiren, insanlık dışına çıkartan futbolcular var. Emre'nin Erzurum'da yaptıkları normal mi? Küfür, kıyamet, kavga, dövüş... Ortamı yatıştırmaya gelen Erzurumlu yöneticiye tokat bilmem ne... Bunlara ceza verilmiyor. Gazeteci dövüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunlara kimse tek kelime etmiyor. Volkan'ın yaptığı yanına kar mı kalacak kardeşim? Sanane lan, sanane!