Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için olay sözler! "Yeni TFF'yi övmesi çok normal çünkü..."

TFF seçimlerinden önce "Bu seçim benim için yok hükmündedir" açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni geçtiğimiz günlerde yaptığı "Giden, geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim. Değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içerisinde bulundurmayan bir federasyon geldi." sözleri dikkat çekmişti.

"DÜN KIZDIĞI FEDERASYONU NİYE ÖVDÜ?"

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı da Başkan Koç'un bu açıklamalarına yönelik olarak "Ali Koç, dün kızdığı federasyonu bugün niye övdü" başlıklı yazısında oldukça dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"ALİ KOÇ'UN GÜCÜ VE GÜCÜN SAĞLADIĞI ETKİ"

Altaylı yazısında "Spor dünyasında herkes, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un düne kadar hakkında ağır sözler sarfettiği ve “Benim için bu seçim yok hükmündedir” dediği Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ve yönetiminden övgü ve sitayişle bahsetmesine takılmış vaziyette. “Dün böyle dediğin adamı ve yönetimini şimdi nasıl översin” diye soruyorlar. Soranların farkında olmadığı bir şey var. Ali Koç’un gücü ve bu gücün sağladığı etkisi" ifadelerini kullandı.

"Ali Koç bugün futbol dünyasındaki en güçlü figür" iddiasında bulunan Altaylı, "Ali Koç’un dün sövdüğü federasyonu, bugün övmesinin arkasında ise işte bu güç var" dedi ve şöyle devam etti:

"Futbol Federasyonu’ndaki en önemli organının Tahkim Kurulu olduğunu zannederim bu işle ilgili herkes kabul eder.

Ali Koç’un Hacıosmanoğlu’nu övmesinin nedeni işte bu Tahkim Kurulu’na yaptığı atama.

Hacıosmanoğlu Federasyonu, Tahkim Kurulu’nun başına Ali Günay’ı getirdi.

Ali Günay bir hakim. Halen görev yapan bir hakim.

Spor camiasının tanıdığı bir isim.

Hakim Ali Günay İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı. Spor camiası ile tanışıklığı o dönemden kalma. Çünkü Şike Davası diye bilinen davada Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri hakkında “beraat” kararı veren mahkemenin başkanı.

Ali Günay’ın spor ile tek alakası bu mu!

Elbette değil.

Biliyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü şike davası nedeniyle 1 milyar 856 milyon TL zarara uğradığı gerekçesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi aleyhine dava açtı.

Bu dava şu anda İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürüyor.

Peki İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı kim!

Evet ta kendisi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı Ali Günay şimdi de bu mahkemenin başkanı ve şike davasından sonra Fenerbahçe’nin bir başka davasına bakıyor.

Ve Türkiye’de başka hakim ya da hukukçu kalmamış gibi Hacıosmanoğlu federasyonu bu hakimi Tahkim Kurulu Başkanı yapıyor.

Ali Günay’ı Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı yapan güç, hiç kuşkusuz Ali Koç gücüdür.

Hal böyle iken bu federasyondan artık övgüyle bahsetmesi de son derece normaldir."