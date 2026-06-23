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Fatih Altaylı'dan Hacıosmanoğlu'na olay sözler: "Çakma mafya, milleti tehdit ediyor"

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından sular durulmuyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eleştirilere karşı yaptığı sert açıklamalara, usta gazeteci Fatih Altaylı'dan zehir zemberek bir yanıt geldi. Altaylı, TFF Başkanı'nı "çakma mafya" olarak nitelendirirken, başarısızlığın faturasının futbolculara değil, yönetime kesilmesi gerektiğini vurguladı.

Fatih Altaylı'dan Hacıosmanoğlu'na olay sözler: "Çakma mafya, milleti tehdit ediyor"
Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan A Milli Futbol Takımımızda, kriz giderek derinleşiyor. İstifa çağrılarına "kader" ve "nasip" diyerek yanıt veren, eleştirenlere ise "kimin eli kimin cebinde anlatırım" sözleriyle meydan okuyan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na en sert tepki usta gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

"ÖZÜR DİLEYECEĞİNE MİLLETİ TEHDİT EDİYOR"

Fatih Altaylı dan Hacıosmanoğlu na olay sözler: "Çakma mafya, milleti tehdit ediyor" 1

Kişisel yayın platformunda gündemi değerlendiren Fatih Altaylı, TFF yönetiminin turnuvadaki başarısızlığı üstlenmek yerine suçlayıcı bir dil kullanmasını sert bir dille eleştirdi. Altaylı, "Türkiye’yi Dünya Kupası’nda büyük bir utançla baş başa bırakan federasyonun başkanı, özür dileyeceğine utanmadan milleti tehdit ediyor, üstelik de suçuna siyasetçileri, bakanları ortak etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"HAKİKİSİNDEN KORKMADIK, ÇAKMASINDAN KORKMAYIZ"

Fatih Altaylı dan Hacıosmanoğlu na olay sözler: "Çakma mafya, milleti tehdit ediyor" 2

Başkan Hacıosmanoğlu'nun kamuoyuna ve gazetecilere yönelik tehditkar üslubuna da değinen Altaylı, oldukça çarpıcı bir "mafya" benzetmesi yaptı. Cem Küçük'ün TFF Başkanı'na verdiği yanıtı da destekleyen Altaylı, "Tehditlerini okuyunca güldüm. Hakiki mafyaların tehditlerinden korkmadık, onun gibi çakmalarından korkacak halimiz yok. Son zamanlarda söylediklerini şaşkınlıkla izlediğim Cem Küçük kendisine gereken yanıtı vermiş." dedi.

"GENÇLERİN ARKASINA SAKLANMAYI BIRAKSIN"

Fatih Altaylı dan Hacıosmanoğlu na olay sözler: "Çakma mafya, milleti tehdit ediyor" 3

Milli takımdaki sorunun sahada mücadele eden futbolcularla ilgili olmadığının altını kalın çizgilerle çizen usta gazeteci, asıl problemin federasyon yönetiminde olduğunu belirtti. Altaylı, sözlerini şu vurucu ifadelerle noktaladı:

"Zaten bizim de futbolcularla ilgili bir derdimiz yok. Sorun futbolcularda değil. Sorun federasyon yönetiminde, üstünde milli takım eşofmanıyla sahaya çıkan sözde başkanda. Bıraksın gençlerin arkasına saklanmayı."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Türkiye dünya kupası milli takım İbrahim Hacıosmanoğlu
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