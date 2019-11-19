Şoke eden sözler! 'Onu savunanlar karaktersiz'

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları; Öncelikle Lucescu'ya teşekkür edelim. Bu oyuncuların tamamını çağıran Lucescu. Buna cesareti veren de önceki Federasyon. "Savunma oyuncularımız öyle, böyle" diyoruz peki bu adamlar nerede oynuyor? Avrupa'da. Yabancı futbolcu sınırının kalkmasının burada çok büyük bir etkisi var. Fatih Terim ve Federasyon'un ortak cesaret göstergesidir bu. "YABANCI SINIRI OLSA KALACAKTI" Eskiden nasıl oluyordu bu işler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş biraz da Trabzonspor, 4 yabancı alıyorlardı. Gerisini de Türkiye'de işe yarar ne kadar oyuncu varsa parayı basıp kadrolarına topluyorlardı. Bu oyuncular da büyük paralar aldıkları için Avrupa'ya gitmiyorlardı. Yabancı yasağı kalkınca daha ucuza benzer yabancı oyuncuları istihdam etmeye başladı kulüpler. Örnek, Ozan'ı 13 milyon Euro'ya sattı Galatasaray, yarı parasına Luyindama ve Marcao'yu aldı. Yabancı sınırı olsa Ozan kalacaktı, Avrupa'ya gidemeyecekti. Keza Çağlar, Yusuf, Okay. Avrupa'da tecrübe kazanamayacaklardı. Çağlar Söyüncü bir hafta önce Manchester City'yle oynuyordu. Milli Takım'da karşılaştığında 'Bu kim kardeşim, ben bunu ligde yedim zaten' diyordu. Eskiden 20 yaşındaki çocuk bu rakiplerle karşı karşıya çıktığında titrerken şimdi özgüvenli oluyorlar.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN FATİH TERİM'DEN FARKI..." Şenol Hoca pisliğiyle kavga etmiyor, farkı bu. Fatih Terim sürekli gerilim... Şenol hocada böyle bir şey yok. 'Bu oynar, bu oynamaz' diye bakıyor. Oyuncu biliyor ki hocayla kişiliksel sorunu olmayacak. Oyuncu diyor ki 'Bunun arkasında bir niyet yok. Bana kızgın değil, kırgın değil' Öyle midir değil midir bilmem ama görüntü bu. Ve güven var, 'Beni oynatmıyorsa bir nedeni vardır. Şuraya gittim, bu restorana gittim diye oynatmamazlık değildir' diyor oyuncu. "20 TANE ARDA TURAN VAR" Bunlar bir araya geldiğinde vasat bir takım birden bire iyi bir hale geliyor. Bizim takım, vasat bir takım. Topu aldığında birkaç oyuncuyu geçecek, yıldız bir oyuncu var mı? Ama toplam kaliteye baktığında daha iyi bir takım. Arda Turan yok ama toplama baktığında 20 Arda Turan var. Toplamda fark ediyor her şey. "ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ..." Şenol Güneş, futbolcularının değerinin üzerine birkaç artı puan koyan bir adam. Bursaspor'da 11 oyuncusunun 11'i de büyük kulüpler tarafından kapışıldı. Gittikleri yerde başarılı olamadılar çünkü Şenol Güneş faktörü ortadan kalkmıştı. Keyfi yerinde bir Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta vasat futbolculara oynattığı futbol ortada, işi parmaklandığında oynattığı futbol ortada.

"ÇOK ABARTMAMAK LAZIM" Federasyon'u eleştiriyoruz ancak Güneş'e sağladıkları ortama diğer şeyleri de katınca başarı geldi. Bu başarıyı da çok abartmamamız lazım. Fransa'yla 100 maç yapsak ikili maçlarda 4 puan alacağımız maç sayısı 5'i geçmez. 'Fransa'yı da yeneriz, uçarız, kaçarız' diye bir şey de yok "HARCAMA YETKİSİ VERİYORLAR" Muazzam borçlarla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a transferde akıl almaz halde harcama yetkisi veriyorlar, 0 olması gerekirken... Kasımpaşa gibi kasasında para dolu kulübe '60 milyon transfer yapabilirsin' diyor. Ne alaka? "GALATASARAY DAHA İMZALAMAMIŞ" Divan Kurulu'na katıldım ve öğrendim ki Galatasaray, yapılandırma anlaşmasını hala imzalayamamış. Çünkü Galatasaray, üzerine düşenleri yapmamış. Anlaşmanın detaylarını hala bilmiyoruz ama belli ki kulübe bir takım yükümlülükler getiriliyor, Galatasaray da onları halletmeye çalışıyor. Fenerbahçe zaten imzalamaya bile çalışmıyor. "FENERBAHÇE MURDAR EDER" Biz oyuncuyu yetiştiriyoruz ama yukarıya çıkaramıyorduk. Fenerbahçe mesela futbolcu öğütme mekanizması halinde. Türkiye'nin en parlak futbolcularını genelde Fenerbahçe alır. Bu oyuncuların büyük bölümünü de murdar eder. Nedenini bilmiyorum. En son Mehmet Ekici... Kavgalar çıktı, ne oldu Mehmet Ekici. Alper Potuk ne oldu? Bizim üstyapı, bunların kıymetini bilecek durumda değil. Oynat işte! Ozan Kabak oldu. Ozan Kabak olduğu halde, onu ortaya çıkaran Fatih Terim dahi oynatmıyor. Yunus Akgün nerede abi?

"MUSTAFA CENGİZ'İ ELEŞTİRİN AMA..." Mustafa Cengiz'in mahkemeye gitmesini eleştirin ama adamı başarılı olduğu yerde eleştirmeyin. Böylelikle Mustafa Cengiz'in arkasında konsolide olmuş bir taraftar grubu oluşturuyorsunuz. Mali disiplin getirdi, hırsızlık uğursuzluk bitti. Abiler kardeşler transfer çalışmaları yönetmiyor. Yanlışlar var mı var? Mustafa Cengiz'in tavrı, konuşmaları yanlış mı yanlış. Milli maçta Cumhurbaşkanı fotoğraf veriyor, sen Galatasaray başkanısın neden fotoğrafa girmeye çalışıyorsun? Ben Galatasaray Başkanından öyle bir şey istemiyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı var kafamı uzatayım, burada cenaze var fotoğrafa gireyim falan... "NİYE MİKROFON SOKULUYOR?" Fenerbahçe'nin saygıdeğer başkanı çıkıp 'Onun sicilini biliyoruz' falan demesin. Ben Obradovic'e kızanlardan değilim. Birinin yatak odasına kamera sokarsanız 'Vay bunlar seks yapıyor' diyemezsiniz. Molada basketbolcularıyla tartışan ve öfkeli olan bir adama mikrofon dayarsanız, basketbolculara küfrettiği gibi kameramana da küfür edebilir, ben ederdim. Oraya bu kamera, mikrofon niye sokuluyor? Kimi hoca oyuncularıyla 'Sir' diye konuşur kimi de küfürlü konuşur