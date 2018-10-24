Fatih Altaylı: Fenerbahçe UEFA organizasyonlarına katılamayabilir!

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündeminde yaşanan olayları değerlendirdi. İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları; Fenerbahçe, UEFA organizasyonlarına katılma vizesini alamayabilir. Ali Koç ve yönetimiyle birlikte UEFA'yla ilişkilerin daha iyi kurulduğu, iyi temasların yapıldığını biliyorum ancak ortaya çıkacak bilanço çok parlak olmayabilir. "RAKİPLERİ ÇOK KÖTÜ" Galatasaray'ın Bursaspor maçında bence skoru sakatlıklar belirlemedi. Elbette ki zorunlu değişikliklerin etkisi olmuştur ancak ilk sakatlıkta takım daha doğru bir düzene geçti Eren Derdiyok'un girmesiyle. Sakatlık ve yorgunluk şikayetlerini anlamıyorum. 1 hafta boş yattılar. Bunlar bahane olamaz, Galatasaray kötü oynadı. Maçtan sakat gelmek başka bir şeydir ancak maç, antrenman gibidir. Galatasaray başka yere bakmalı. Antrenman yöntemlerinde bir eksiklik mi var da daha 40 dakikada peş peşe üç oyuncu sakatlanıyor? Galatasaray dua etsin ki rakipleri çok kötü. "G.SARAY YİNE ŞAMPİYON OLABİLİR" Fenerbahçe çok kötü, Beşiktaş futbola küsmüş, ahengini kaybetmiş... Galatasaray bu sezon yine şampiyon olabilir ancak ben isterim ki Kasımpaşa, Göztepe yürüsün, zirvede olsun.

Teknik direktörler bahane üretebilirler ancak ben üretmem, üretilmesinden yana da değilim. Kadro derinliği sıkıntılı doğru ancak Bursaspor, Fenerbahçe ya da diğer rakiplerinin muazzam kadroları mı var? Schalke, Porto maçından sonra söylense anlarım ancak Bursaspor mücadelesinden sonra söylenmesi savunma değildir. "EN KÖTÜ ZAMANDA BİLE..." Galatasaray, Avrupa'da en kötü zamanında bile bambaşka bir havaya bürünüyor o yüzden Schalke maçında iyi bir oyun oynanacağını ve iyi bir skor alacağını düşünüyorum. Sorunlar var mesela Fernando sakatlandı, kıymetli bir adam. Ndiaye yorgun göründü. Garry Rodrigues'te muazzam bir düşüş var... Nereye gidiyor bilinmiyor. Onyekuru'yu geldiğinden bu yana beğenmediğimi söyledim. Fena bir kadro değil ancak oyuncularda bir düşüş var. Erken forma girmesinden mi, ağır antrenmanlardan mı bilmiyorum ancak toparlanmaları gerekiyor. Neyin eksik olduğunu en iyi hoca bilir. "G.SARAY F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN GERİSİNDE" Galatasaray'ın bir yanılgısı var, dönem gelirlerinde Galatasaray, gelir yaratmada Fenerbahçe'nin ardından ikinciydi, zaman zaman önüne geçerdi. Galatasaray gelir yaratmada Fenerbahçe, Beşiktaş'ın arkasına geriledi, asıl tehlike bu. Düşük gelir yaratmaya devam ederse sıkıntı o olacak.

"ŞAŞKIN ÖRDEK HALİ VAR" Fenerbahçe dibe demir atmış durumda, millet birbirlerine espriler yapıyor. Fenerbahçeli olsam durumdan memnun olmam. Fenerbahçe'nin futbolunda arada düzelme olur gibiydi ancak bu hafta o da geriye gitti. Fenerbahçe'de şaşkın ördek hali var. Kulüplerdeki başarı unsurlarından bir tanesi içerideki huzur, takım olma halidir. Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde futbolcular mutsuzdu. Fenerbahçe'de de futbolcuların sahaya çıkarken suratlarından mutsuzluk akıyor, bu Beşiktaşlı futbolcularda da baş göstermeye başladı. Fenerbahçe'de yönetim öyle şeyler yapıyor ki bu mutsuzluğu artırmaya çalışır gibi. Felaket haberler geliyor... İçerde büyük kavgalar olduğunu biliyoruz. Arap Baharı'ndan ya da 'Arap Kalkışması'ndan bahsediliyor. Kuzey Afrikalılardan gelen bir tepki, gruplaşma, tavır alma gibi bir şeyler var. Bunlar iyi şeyler değil. Ali Koç'un gelirken söylediklerini alt üst etmesi... 'Soyunma odasına inmem'den soyunma odasından çıkmam noktasına gelmesi Fenerbahçe'yi yaralayan şeyler.

"SOYUNMA ODASINA İNME" Başkan bunları söyleyebilir de 'Soyunma odasına inmem' diyen başkanın bunu kulüpte söyleyebilirdi, soyunma odasına inmesine gerek yok. Soyunma odası, başkan için deplasmandır, orası senin yerin değil. Futbolcularla bir şey konuşacaksan yönetim kurulu odasında konuşursun, holdingine çağırırsın. Gerekirse kapının önünde 25 dakika bekletirsin, sonrasında ağzından geleni söylersin. Ama soyunma odasına inmezsin, hele de bunu yapmam dediysen. Bu teslim bayrağını çekmektir, yanlış işlerdi. Fenerbahçeli futbolcuların maç sonrasında açıklamalar yapmamasını yorumlayan Altaylı, "Bunlar bir anlamda normal ancak bir yandan profesyonelce şeyler değil. Hele de başkanın hemen hemen her hafta kulüp televizyonuna çıkıp detayın detayı bilgilerini veriyorsan... Sorun neyse yüzleşirsin. Futbolcuya gerekirse o utancı yaşamasını sağlatırsın" dedi. "COCU'NUN DURUMUNA ÜZÜLDÜM" Cocu'nun gözlerindeki bakış, dokunsan ağlayacak gibi hal hoşuma gitmedi, üzdü. Bir teknik adamın böyle bir durumda olmasına üzüldü fakat golcüleri, gol atma durumuna getirecek olanlar da teknik adamlardır. Fenerbahçe üç maçlık galibiyet serisi yakalasa farklı olabilir. Baskı ağır bir şey, kaçmayacak goller kaçıyor. Bu çocuklar da makine değil. Fenerbahçe'ye belki psikolog, psikiyatr gibi bir destek de lazım olabilir.