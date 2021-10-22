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Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Hande Kazanova’nın dolar tahmini şaşırttı

22.10.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekrana gelen Fatih Altaylı İle Tek Tek programına ünlü astrologlar Dinçer Güner, Öner Döşer ve Hande Kazanaova konuk oldu. 2020 yılında çekilen yılbaşı özel programında koronavirüs pandemisine dair öngörülerde bulunan astrologlar bu sefer de ekonomi konusunu ele aldı. Ünlü astrolog Hande Kazanova, Merkez Bankası’ndaki değişimler için 6 aylık periyoda dikkat çekti.

Fatih Altaylı İle Tek Tek programına konuşan astrolog Hande Kazanova’nın dolar tahmini şaşırttı

Ünlü astrologlar Öner Döşer, Dinçer Güner ve Hande Kazanova, Habertürk TV’de yayınlanan Fatih Altaylı İle Teke Tek programında 2022 yılına dair çarpıcı tahminlerde bulundular. Dünyanın 2022 yılının haritasını incelediklerini ifade eden ünlü Kazanova, Merkez Bankası, dolar ve faiz tahminleriyle dikkatleri çekti.

ARALIK VE KASIM AYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünya genelinde doların değer kazanmaya devam edeceğinden söz eden Kazanova, “Dolarda artış devam edebilir. Jüpiter ve Plüton’un üzerine gelecek ve 4 Aralık’taki tutulma ile beraber dolar tüm dünya genelinde değerlenmeye devam edecek.” dedi.

Merkez Bankası’nın değişim sürecinin 6 aylık periyotta devam edeceğini ifade eden Kazanova, “Merkez Bankası 11 Haziran 1930’da kurulduysa bu sene 10 Haziran’da bir tutulma vardı. Merkez Bankası’ndaki değişimler önümüzdeki 6 aylık sürece boyunca devamlı hale gelecek. 30 Ekim’den sonra Mars’ın akrep burcuna geçmesiyle beraber faizlerde bir kontrolü sağlama durumu ortaya çıkacak. Kasım ayına tüm dünya genelinde faizlerle boğuşma söz konusu olacak” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Astrolog Habertürk Hande Kazanova
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