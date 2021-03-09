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Fatih Altaylı: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de görev alacak

09.03.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Fatih Altaylı: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de görev alacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan programında Fenerbahçe gündemine dair flaş bir iddiada bulundu.

Fatih Altaylı, Rıdvan Dilmen ile ilgili iddiaları anlattı. İşte Altaylı'nın sözleri...

"GARİP ŞEYLER OLUYOR"

Rıdvan Dilmen neden istifa etti? Emre Belözoğlu neden istifa etmeye kalkıştı? Fenerbahçe'de niye olaylar çıktı? Ali Koç, durduk yerde 'Futbolda hala FETÖ' var dedi, bu başka bir şey. Böyle bir garip şeyler oluyor.

"BAŞKAN BİRAZ SUSKUN KALMALI"

Fenerbahçe'deki sıkıntılardan bir tanesi başkanın gereksiz konuşma durumu. Bence Ali Koç bugünlerde biraz suskun kalmalı. Çünkü, zaten federasyon ve hakemler söylenmesi gerekenden fazlasını söyledi. Baktığınız zaman bu federasyonun Fenerbahçe aleyhtarı bir federasyon olduğunu söylemek oldukça güç.

"OYUNCULAR SORUMLULUK ALMAZ"

Fenerbahçe'de takım dışı huzursuzluklar ve güçlerin biraz kenara çekilip durması lazım. Takım bu hafta iyi oynamaya başlamış. Bir düzen oturtmaya çalışıyor Erol Bulut ve arkadaşları. Konsantrasyonu bozmayın. Siz sürekli hakemleri suçlarsanız oyuncular sorumluluğu üstlenmezler. Sonra oyuncu diyor ki, 'Ben kaybetmedim ki, hakem yüzünden federasyon yüzünden gitmiş puan' Bence bir kenara çekilip dursunlar, tavsiye benimki, yoksa koskoca adamlar.

"SON ZAMANLARDA TARTIŞMALI"

Rıdvan son zamanlarda çok tartışmalı bir isim. Bir grup spor yazarı ile ilgili ilginç iddialar ortaya attı. Bunların büyük kısmının epeyi bir zaman konuşulduğunu da biliyoruz. Onlar Rıdvan'a dava açtılar. Rıdvan'ın siyasetle ilişkileri ortada. Daha sonra Rıdvan'ın suçladığı isimlerden bazıları hakkında insan kaçakçılığıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı, Basketbol Federasyonu düzeyinde suç duyurularında bulunuldu.

"FENERBAHÇE İLE İLGİLİ DEVREYE GİRDİ"

Rıdvan'ın Fenerbahçe ile ilgili bir takım sorunlar için devreye girmesi sonrasında özellikle Galatasaray'ın çok bağırmasıyla beraber bir takım başka gelişmeler oldu.

"FENERBAHÇE'DE GÖREV ALACAĞI..."

Çok dedikodu var. Rıdvan'ın Fenerbahçe'de görev alacağı, zaten NTV'de maddi manevi geçmişteki pozisyonunun olmadığı, o yüzden de zaten ayrılmak istediği, Rıdvan'ın Fenerbahçe'de konuşlandırılmak için bir takım talep ve isteklerin olduğu, bunun da Emre'de rahatsızlık yarattığı... Bunların hepsi şayia, bilmiyoruz ama bütün bunlar konuşuluyor.

"KONUŞULURSA SORUN ÇIKAR"

Bunlar bir takım için, camia için iyi şeyler değil. Bunlar konuşulmamalı şu anda. Konuşulursa sorun çıkar.

"İKİSİ BİR ARADA ZOR!"

Rıdvan Dilmen ile Emre Belözoğlu'nun aynı çatı altında birlikte çalışması bana zor geliyor, bilmiyorum.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Rıdvan hocam eksik olma fenerliler olarak seviyoruz seni
Algılarımız- yanlı basın mensuplarımız, hilelerimiz devreye girdi. Gassarayım dışında kimse basında söz alamaz bir Rıdvanları vardı onuda çökerttik yaşa ekmek parasıyla oynayan gassarayım!
Kardeşim siyasi güç ve otorite Galatasaraydamı?

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