Fatih Altaylı: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de görev alacak

Fatih Altaylı, Rıdvan Dilmen ile ilgili iddiaları anlattı. İşte Altaylı'nın sözleri...

"GARİP ŞEYLER OLUYOR"

Rıdvan Dilmen neden istifa etti? Emre Belözoğlu neden istifa etmeye kalkıştı? Fenerbahçe'de niye olaylar çıktı? Ali Koç, durduk yerde 'Futbolda hala FETÖ' var dedi, bu başka bir şey. Böyle bir garip şeyler oluyor.

"BAŞKAN BİRAZ SUSKUN KALMALI"

Fenerbahçe'deki sıkıntılardan bir tanesi başkanın gereksiz konuşma durumu. Bence Ali Koç bugünlerde biraz suskun kalmalı. Çünkü, zaten federasyon ve hakemler söylenmesi gerekenden fazlasını söyledi. Baktığınız zaman bu federasyonun Fenerbahçe aleyhtarı bir federasyon olduğunu söylemek oldukça güç.

"OYUNCULAR SORUMLULUK ALMAZ"

Fenerbahçe'de takım dışı huzursuzluklar ve güçlerin biraz kenara çekilip durması lazım. Takım bu hafta iyi oynamaya başlamış. Bir düzen oturtmaya çalışıyor Erol Bulut ve arkadaşları. Konsantrasyonu bozmayın. Siz sürekli hakemleri suçlarsanız oyuncular sorumluluğu üstlenmezler. Sonra oyuncu diyor ki, 'Ben kaybetmedim ki, hakem yüzünden federasyon yüzünden gitmiş puan' Bence bir kenara çekilip dursunlar, tavsiye benimki, yoksa koskoca adamlar.