Fatih Altaylı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı görürsem ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı, Habertürk’teki Teke Tek programında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı üç öğretim üyesini ağırlarken, sağlık çalışanlarına saldırılar da gündeme geldi.

Sağlık çalışlarına saldırılar gündeme gelince sinirlenen Fatih Altaylı, "Hocam ben buradan söyleyeyim; bir tek sağlık çalışanına şiddet uygulayan birini görürsem kafasını gözünü kırarım, yemin ediyorum kırarım. Bakmayın burada beni herkes cüce zannediyor.1,90 boyum var 90 kilo ağırlığındayım, kodun mu oturturum. Sağlık çalışanlarına dokunanı da görürsem ağzını burnunu kırar eline veririm.

Peşin peşin söyleyeyim yani kimse kusura bakmasın. Yine ‘deli’ diyecekler ama delirtiyorlar beni, kusura bakmayın. Özür dilerim ama döverim, hakikaten döverim" ifadelerini kullandı.

