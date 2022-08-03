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Fatih Altaylı'ya verdiği cevapla gündem olan Caner Özyurtlu'dan güldüren paylaşım! "Öldüm sandım"

03.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Altaylı'nın "Nasılsın?" sorusuna "Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim" cevabını veren oyuncu Caner Özyurtlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Adını Twitter'ın üst sıralarında gören oyuncunun "Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım" paylaşımı ise güldürdü.

Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem olmuştu. Programın bir bölümünde Fatih Altaylı, Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye sordu. Özyurtlu "Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim" cevabını verdi.

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CEVAPLARIYLA PROGRAMA DAMGA VURDU

Altaylı'nın "Hiçbir şeyi çok ciddiye almam" sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık verdi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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"ÖLDÜM SANDIM"

Caner Özyurtlu, aylar önce yayınlanan videonun yeniden konuşulmaya başlaması sonrası sosyal medyada çok konuşuldu. Özyurtlu, verdiği cevaplardan dolayı adından bahsedilmesine ise "Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım" paylaşımını yaptı.


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Fatih Altaylı Caner Özyurtlu
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