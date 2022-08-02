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Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

02.08.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Caner Özyurtlu'nun geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın programında söylediği sözler, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Viral olan videoda Altaylı'nın "Nasılsın?" sorusunu yanıtlayan Özyurtlu, "Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim" diyor. Özyurtlu ardından Altaylı'nın "Hiçbir şeyi çok ciddiye almam" sözlerine, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim" diyerek karşılık verdi.

Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına katılan oyuncu Caner Özyurtlu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, elden ele yayılan video ile ilgili çok sayıda yorumda bulundu.

"İYİYİM DİYENLE İLETİŞİMİ KESERİM"

Programın bir bölümünde Fatih Altaylı , Caner Özyurtlu'ya "Nasılsın?" diye soruyor ve Özyurtlu 'Çok kötüyüm, kim iyi ya? İyi diyenle iletişimi keserim' diyor.

"HİÇBİR ŞEYİ CİDDİYE ALMAMAK İÇİN BAZILARI ŞEYLERE SAHİP OLMAK GEREK"

Altaylı'nın 'Hiçbir şeyi çok ciddiye almam' sözlerine ise Özyurtlu, "Hiçbir şeyi ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim, mesela bir eve sahip değilim, böyle olunca her şey geçer olmuyor" diye karşılık veriyor.

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Müge Anlı
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