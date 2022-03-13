YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı:

Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katıldı:

13.03.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefimizin birincisi ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesidir. İkincisi yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi. Üçüncüsü de Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması ve İslam birliğinin öncülüğünde de adil bir dünyanın, yeni bir dünyanın inşa edilmesidir"

İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hedeflerinin yaşanabilir ve yeniden büyük bir Türkiye ile İslam birliğinin kurulması olduğunu söyledi.

Partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Başkanlığı Olağan 2. Kongresi'ne katılan Erbakan, eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın "Biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez" sözünü hatırlattı.

Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını dile getiren Fatih Erbakan, "Bu kongre sadece İstanbul İl Teşkilatımızın 2. Olağan İl Kongresi değil, bu kongre hem yerel yönetimlerde hem de merkezi yönetimde iktidara yürüyüş kongresi olarak gerçekleştiriliyor. Cenab-ı Allah bu kongremizin milli görüşün Yeniden Refah Partimizin hem İstanbul'da hem de bütün Türkiye'de en büyük zaferlerine vesile kılsın inşallah." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin 3 temel hedefi olduğunu anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Hedefimizin birincisi ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye haline gelmesidir. İkincisi yeniden büyük Türkiye ve lider ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi. Üçüncüsü de Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulması ve İslam birliğinin öncülüğünde de adil bir dünyanın, yeni bir dünyanın inşa edilmesidir. Bu hedeflerimize kararlılıkla, azimle, milli görüş hareketi olarak 53 seneden beri bir gün dahi ara vermeden bütün gücümüzle yürümeye devam ediyoruz."

Milli ve yerli üretim konusunda bazı adımların atıldığını ancak bunların yetersiz olduğunu savunan Erbakan, "Evet, İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz. Aselsan ve bazı firmalar sayesinde teknoloji ve elektronik alanında bazı ilerlemeler kaydediyoruz ama buna mukabil ihraç ettiğimiz ürünlerimiz içerisinde yüksek teknoloji ürünü ürünlerin oranı sadece yüzde 3 seviyesindedir. Gelişmiş ülkelerde yüzde 40, 50, 60 seviyesinde olan bu oran Türkiye'de sadece yüzde 3 seviyesindedir. Evet, bazı adımlar atılmaya çalışılıyor ama milli gelirimiz içerisinde sanayi üretiminin payı yüzde 20'nin dahi altına düşmüştür. Ve her geçen gün gerilemeye devam etmektedir. Bu oranlarla bu gerçeklerle yeniden büyük Türkiye olamayız, yeniden büyük Türkiye hedefinin yanından bile geçemeyiz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildiSiirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:17
Yatsı
20:36
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vurulma anı! "Ağzımdan sular akıyordu"

Vurulma anı! "Ağzımdan sular akıyordu"

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.