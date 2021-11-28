Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Djaniny ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra mağlubiyet alan Karagümrük ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son yapılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Andres Trondsen, Emmanouil Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Anastasios Bakasetas, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 13. haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Arda Akbulut ile orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine cezası sona eren kaptan Uğurcan ile sakatlığını atlatan Hamsik'i oynattı.

BAKASETAS VE KOITA KADRODA

Sakatlıkları geçen Bakasetas ile Koita, müsabakanın 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.

İstanbul'a 23 kişilik kadro ile gelen Trabzonspor'da Yunus Mallı ve Muhammet Taha Tepe kadroya yazılmadı.

Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 3 haftadır forma giyemeyen Yunan futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek kulübesinde bekledi.

Son olarak ligin 5. haftasındaki Kasımpaşa maçında kadroya giren Koita da 8 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

KARAGÜMRÜK'TE 4 DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor müsabakasına Emiliano Viviano, Jurge Balkovec, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Adnan Uğur, Isaac Karamoh, Emre Mor ve Aleksandar Pesic ilk 11'i ile başladı.

İstanbul temsilcisinin yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Vato Arveladze, Alparslan Erdem, Berke Demircan, Yannis Salibur ile Rayyan Baniya oturdu.

Farioli, ligin 13. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ervin Zukanovic, Vegar Hedenstad ve Lucas Biglia'dan cezaları nedeniyle yararlanamadı. Genç İtalyan teknik adam, Erhun Öztümer'i ise yedeğe çekti.

Farioli, bu oyuncuların yerine Balkovec, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz ve Adnan Uğur'u görevlendirdi.

VAR KARARIYLA ÖNCE İPTAL, SONRA GOL

Mücadelenin 14. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

Djaniny'nin kullandığı penaltıyı kaleci Viviano kurtardı ve savunma topu uzaklaştırdı. Ancak VAR, hakem Cüneyt Çakır'ı bir kez daha uyardı ve kaleci Viviano'nun atıştan önce kale çizgisinin önüne çıktığını tespit ederek penaltının tekrarlanmasını istedi.

dakikada tekrar topun başına geçen Djaniny bu kez topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

NWAKAEME BOŞ KALEYE KAÇIRDI

İlk yarının son dakikasındaki Trabzonspor atağında Djaniny sağ kanattan ceza sahasına girdi, müsait pozisyondaki Nwakaeme'yi topla buluşturdu. Nwakaeme, sol çaprazda altı pasın içerisinde boş kaleye auta attı.

NWAKAEME ASİST, ABDÜLKADİR GOL

dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme sol kanattan topu taşıdı, ceza yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür'ü gördü. 22 yaşındaki futbolcu, kontrolü sonrasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına 2-0'lık üstünlüğü getiren golü attı.

ABDÜLKADİR BİR İLKE İMZA ATTI

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, kariyerinde bir ilke imza attı. Milli futbolcu, Süper Lig'de ilk kez üst üste 3 maçta gol sevinci yaşadı. Ömür daha önce Beşiktaş ve Gaziantep FK filelerini havalandırmıştı.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh (Dk. 72 Musa), Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Pesic

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 73 Denswil), Siopis, Hamsik (Dk. 82 Abdulkadir Parmak), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 82 Serkan Asan), Djaniny (Dk. 60 Berat Özdemir), Cornelius

GOLLER: Dk. 17 Djaniny (P), Dk. 62 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük), Abdülkadir Ömür, Edgar Ie (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

15’inci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Hamsik’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Djaniny, Luckassen’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, VAR’dan gelen uyarı sonrası tekrardan izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

16’ncı dakikada Djaniny’nin kullandığı penaltıyı kaleci Viviano kurtardı. Viviano penaltı vuruşu yapıldığı esnada kale çizgisinde olmaması nedeniyle Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı.

17’nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Penaltı vuruşunda tekrar topun başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

30’uncu dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner pasını Adnan’a verdi. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gelen bir noktadan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

31’inci dakikada Karagümrük savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Nwakaeme’nin ceza sahası yayının hemen solundan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1’inci dakikada Trabzon çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Hamsik’in uzun pasıyla ceza sahası arkasına hareketlenen Djaniny, pasını müsait pozisyondaki Nwakaeme’ye çıkardı. Bu oyuncunun kale direğine yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

49’uncu dakikada Karagümrük etkili geldi. Caner’in sol kanattan attığı uzun topta ceza sahası arkasına sarkan Emre Mor’un ceza sahası içerisine girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

52’nci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında sol kanattan topla hareketlenen Abdülkadir Ömür, pasını ceza sahası içerisindeki Djaniny’e verdi. Bu oyuncu pasını sol çaprazdaki Cornelius’a çıkarmaya çalıştı. Savunmanın araya girdiği topu önünde bulan Abdülkadir’in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

62’nci dakikada Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme, pasını ceza sahası yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür’e verdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



