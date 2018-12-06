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Fatih Karagümrük 1 - 4 Akhisarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 06.12.2018 17:32 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. Akhisarspor, aldığı farklı galibiyetle rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Fatih Karagümrük 1 - 4 Akhisarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Akhisarspor’a 4-1’lik skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Erkan Zengin’in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan Civelek’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora’dan döndü.
23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Onurcan’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Bokila’nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
39. dakikada Onurcan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larsson’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
54. dakikada sağ taraftan Aykut Çeviker’in ortasında ön direkte Bokila topun üstünden atladı. Kale önünde topla buluşan Onurcan, karşıya kaldığı kaleci Murat’ı çalımla geçerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
64. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Regattin’in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
79. dakikada sağ taraftan Selçuk’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Emir’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
90. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson'un kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Serkan Tokat xx, Erdinç Sezertam xx, Önder Yılmaz xx
Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu xx, Burak Göksel xx, Abdulhamid xx, Fatih Kuruçuk xx, Hüseyin Öztürk xx, Murat Ceylan xx (Selçuk Alibaz dk. 59 x), Ufuk Akyol xx, Gökay İravul xx (Emir Gökçe dk. 59 x), Erkan Zengin xx (Bilal Özer dk. 69 x), Youssef Yeşilmen xx, Ramazan Civelek xx
Akhisarspor: Bora Körk xx, Vrsajevic xx, Caner xx (Lopes dk. 71 x), Göksu xx, Kadir xx, Aykut Çeviker xx, Eray xx, Regattin xx (Barbosa dk. 67 x), Larsson xx, Onurcan xx, Bokila xx (Ali Kaan Güneren dk. 75 x)
Goller: Bokila (dk. 23), Onurcan Güler (dk. 54), Regattin (dk. 64), Larsson (dk. 90) (Akhisarspor) Emir Gökçe (dk. 79) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Larsson (Akhisarspor)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası

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