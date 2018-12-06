Fatih Karagümrük 1 - 4 Akhisarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Akhisarspor’a 4-1’lik skorla mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Erkan Zengin’in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ramazan Civelek’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Bora’dan döndü.

23. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Onurcan’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Bokila’nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

39. dakikada Onurcan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larsson’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

54. dakikada sağ taraftan Aykut Çeviker’in ortasında ön direkte Bokila topun üstünden atladı. Kale önünde topla buluşan Onurcan, karşıya kaldığı kaleci Murat’ı çalımla geçerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

64. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Regattin’in yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

79. dakikada sağ taraftan Selçuk’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Emir’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

90. dakikada Barbosa'nın ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson'un kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4