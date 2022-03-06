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Fatih Karagümrük - Altay maçında çıt çıkmadı

06.03.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Altay ile 0-0 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük - Altay maçında çıt çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Altay karşı karşıya geldi.

İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Altay'da Muhammed Naderi, 40 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 40, Altay ise 26 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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Fatih Karagümrük Altay
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