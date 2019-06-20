SPOR

Fatih Karagümrük Aykut Özer'i transfer etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 20.06.2019 21:07 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımı Fortuna Sittard'dan kaleci Aykut Özer'i transfer etti.

Fatih Karagümrük Aykut Özer'i transfer etti

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Eredivisie'de forma şansı bulamayan Aykut, Hollanda Kupası'nda ise 3 maça çıktı.

Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü, Galatasaray Futbol Akademisinde de görev almış Savaş Çam'ın altyapı koordinatörlüğüne getirildiğini açıkladı.

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Fatih Karagümrük Aykut Özer

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