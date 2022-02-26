Fatih Karagümrük, Başakşehir'i devirdi!

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karagümrük, 2-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekip 25. dakikada Trezeguet'nin golüyle öne geçerken, 39'da Fabio Borini skoru eşitledi. 41'de Ahmed Musa, Karagümrük'ü öne geçiren isim oldu.
Alınan bu sonucun ardından Başakşehir 46 puanda kalırken, 4 haftalık galibiyet serisi son buldu. Fatih Karagümrük, 39 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Altay'ı konuk edecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum