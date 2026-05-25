Fatih Karagümrük, Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig’de bu sezon 30 puan toplayarak küme düşme üzüntüsü yaşayan Fatih Karagümrük, gelecek sezon için kadro çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlı ekip; 2022-2023 sezonunda takımda forma giyen kaleci Batuhan Şen’i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük’ten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezon Galatasaray’da oynayan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunda da formamızı giyen deneyimli file bekçisi Kocaelispor ve Gaziantep FK’da da görev yaptı. Alt yaş kategorilerde milli formayı da terleten Batuhan Şen’e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.