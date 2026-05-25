Süper Lig'de Vedat Muriqi bombası! Okan Buruk'un rüyası, Fenerbahçe'de seçim kozu oldu

İspanya La Liga’da Mallorca’nın küme düşmesiyle boşa çıkan eski dost Vedat Muriqi, Süper Lig devlerini transferde karşı karşıya getirdi. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un listensinin ilk sırasında yer alan Kosovalı yıldız için Fenerbahçe cephesinde ise Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran transfer harekatını başlattı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK’UN BİR NUMARALI HEDEFİ

İspanya La Liga’da sezonun sona ermesiyle birlikte transfer piyasası kelimenin tam anlamıyla alev aldı. Mallorca formasıyla bireysel olarak harika bir performans sergilemesine rağmen takımının küme düşmesini engelleyemeyen golcü oyuncu Vedat Muriqi, Türkiye’ye geri dönmeye hazırlanıyor. Gazeteci Burhan Can Terzi’nin paylaştığı sıcak kulis bilgileri, İstanbul’un iki yakasında da Muriqi için devasa bir hareketlilik yaşandığını gözler önüne serdi.

Gelecek sezon Avrupa sahnesinde başarı hedefleyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, yönetimden öncelikli olarak Vedat Muriqi’nin transfer edilmesini istedi. Deneyimli teknik adamın, Avrupa piyasasında oyun yapısına en uygun ve kadrosunda görmeyi en çok arzuladığı santrforun Kosovalı golcü olduğunu sarı-kırmızılı yönetime ilettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE CEPHESİ BÖLÜNDÜ! AZİZ YILDIRIM VE SADETTİN SARAN DEVREDE...

Fenerbahçe cephesinde ise yaklaşan kongre öncesi Vedat Muriqi ismi adeta seçim kulislerinin en önemli maddesi haline gelmiş durumda. Kulüp içindeki güçlü aktörler arasında Kosovalı golcünün transferi konusunda tam bir fikir ayrılığı hakimiyetini koruyor.

Mevcut başkan Sadettin Saran’ın, Muriqi transferini kongre sürecinden önce resmiyete dökerek yeni seçilecek başkana bitmiş bir transfer olarak hediye etmek istediği belirtiliyor. Diğer taraftan seçim yarışının en güçlü aktörlerinden biri olan Aziz Yıldırım’ın da Kosovalı golcüye çok sıcak baktığı ve oyuncu cephesiyle bizzat temasa geçerek transfer görüşmelerinde ciddi mesafe katettiği iddia ediliyor.

Ancak bir diğer başkan adayı Hakan Safi’nin, ezeli rakip Galatasaray’ın Victor Osimhen hamlesine karşılık çok daha büyük, dünya çapında "sükse yaratacak" bir yıldız isim getirilmesinden yana olduğu ve bu nedenle Muriqi transferine mesafeli yaklaştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

LA LİGA'DA MUAZZAM İSTATİSTİKLER TAKIMINI LİGDE TUTMAYA YETMEDİ

İspanya futbolunun en sert savunmalarına karşı koyarak La Liga kariyerinde muazzam istatistiklere imza atan Vedat Muriqi’nin bu üstün performansı, maalesef takımını ligde tutmaya yetmedi. Kosovalı yıldız, İspanya kariyeri boyunca toplam 11.926 dakika süre alırken, bu süreye 57 gol ve 11 asist sığdırarak adeta tek başına bir hücum gücü oluşturdu.

Büyük bir golcü trajedisi yaşayan yıldız oyuncu, sadece Mallorca formasıyla La Liga kariyerinde tam 23 gol atma başarısı göstermesine rağmen, bu olağanüstü skor katkısı kulübün küme düşerek lige veda etmesini engelleyemedi. Yaşanan bu dramatik düşüşün ardından İspanya’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki tecrübeli santrforun, Türkiye’den gelen bu yoğun transfere ilgisine nasıl bir yanıt vereceği ve önümüzdeki sezon hangi formayı terleteceği ise şimdiden tüm futbol kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi.