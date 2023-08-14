FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'in birinci haftasında oynanacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı. Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı bugün (14 Ağustos 2023 Pazartesi) oynanacak.

Hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı beINSPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta tedavisi süren Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra takımla çalışmalara yeni başlayan Cenk Tosun yarınki mücadelede görev yapamayacak.

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 eşitlik sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Mert, Roiser-Amartey-Colley-Masuaku, Hadziahmetovic-Salih, Onur-Gedson-Muelaka, Aboubakar