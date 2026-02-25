SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Thorsten Fink: "Tarih yazmak bize bağlı"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shkendija takımıyla sahalarında oynayacakları maç öncesi basın toplantısında bulundu. Fınk, maçı kesinlikle kazanmaları gerektiğini belirtti.

Thorsten Fink: "Tarih yazmak bize bağlı"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Kuzey Makendonya ekibi Shkendija’yı eleyip tarih yazmanın kendi ellerinde olduğunu söyledi.

FINK: "TARİHİ BİR BAŞARI OLACAKTIR..."

Thorsten Fink: "Tarih yazmak bize bağlı" 1

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu 2. maçında Kuzey Makendonya ekibi Shkendija ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "İlk defa kendi evimde bir karşılaşmaya çıkacağım. Maçı dört gözle bekliyorum. Son 16’ya kalmak tarihi bir başarı olacaktır. Kısa zaman oldu ben buraya geleli. Takıma biraz enerji getirdiğimi düşünüyorum. İlk maçta bunu çok iyi bir şekilde başardık. Karagümrük maçında topa sahip olan taraftık. Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor.

Thorsten Fink: "Tarih yazmak bize bağlı" 2

Yarınki karşılaşmada oynayabilecek farklı oyuncular olabilir. 2 forvet olabilir. Kontra ataklarda ve geçişlerde de iyi oynamak istiyoruz. Sadece kontra oynayan bir takım değiliz. Beklemek istemiyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Enerjiye ve özgüvene sahip olmamız lazım. Taraftarımıza da ihtiyacımız olacak. Herkesin beklediği bir isim olmayabilir ama kendi evlerinde sadece 1 karşılaşma kaybettiler. Onlara karşı kazandık. Avantajlı bir skor elde ettik ve onu kullanmak istiyoruz" dedi.

"TARİH YAZMAK BİZE BAĞLI"

Thorsten Fink: "Tarih yazmak bize bağlı" 3

Shkendija’yı yenerek son 16 turuna kalmak istediklerini sözlerine ekleyen Fink, "Adım adım gitmemiz lazım. Son 16’ya kalmak istiyoruz. Her şeyden önce yarınki karşılaşmayı oynamamız gerekiyor. 2 hafta sonra daha iyi olacağız bunu bilemiyoruz. Tarih yazmak bize bağlı. Kulüpte büyük bir enerji olduğu için her futbolcunun kendisine ait odası var. Kulüp tarafından güzel imkanlar sağlanıyor. İleride de başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yarınki maçı kazanmak için iyi şekilde odaklanacağız" diye konuştu.

CHERİF NDİAYE: "HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Thorsten Fink: "Tarih yazmak bize bağlı" 4

Samsunspor’un Senegalli forveti Cherif Ndiaye, Shkendija maçı öncesi yaptığı açıklamada, henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu 2. maçında Kuzey Makendonya ekibi Shkendija ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cherif Ndiaye, "İlk karşılaşmayı kazandık. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni bir oyun tarzı getirdi. Yarın önemli bir karşılaşma, kazanmamız gerekiyor ve kazanacağız. Arkadaşlarımızla konuştuk. Bu maçın çok önemli bir karşılaşma olduğunu biliyoruz. Her gün kendi aramızda toplantı yapıyoruz. Kaptanımız bizimle bu maçın çok önemli olduğu anlamında toplantılar yapıyor. Gerçeği söylemek gerekirse hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Çok fazla çalışıyoruz. Önemli olan yarınki karşılaşmaya odaklanmak çok önemli. Kolay olmayacak, kendi evimizde oynayacağız. Ondan sonra rakibimizin kim olacağı önemli değil" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vitor Pereira'dan tur açıklaması! "F.Bahçe'yi biliyorum..." Vitor Pereira'dan tur açıklaması! "F.Bahçe'yi biliyorum..."
Mithat Pala: "3 puanı alacağımızı düşünüyorum"Mithat Pala: "3 puanı alacağımızı düşünüyorum"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Cherif Ndiaye konferans ligi Thorsten Fink
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Manchester United'dan Altay Bayındır ile kesin anlaşma sağlandı! Süper Lig devi bu kez işi bitirdi

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

Emekli bayram ikramiyesi için kulis: İsa Karakaş 'güçlü duyumlar' deyip duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.