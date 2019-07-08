SPOR

Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'dan vazgeçti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'dan vazgeçti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz Cafer Tosun transferinden, Trabzonspor Kulübü ile mutabakata vardığımız anlaşmada istenilen yeni değişiklik sonrasında vazgeçmiş bulunmaktayız. Genç oyuncuya ve Trabzonspor Kulübüne başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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Fatih Karagümrük Cafer Tosun

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