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Fatih Karagümrük'e imza atan Feghouli'den Galatasaray itirafı! ''Alacaklarımı ödemediler!''

30.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında sözleşmesi biten ve Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli İstanbul'da kaldı. Fatih Karagümrük ile anlaşan 32 yaşındaki oyuncu 1.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Fatih Karagümrük'e imzayı atar atmaz açıklamalarda bulunan Cezayirli futbolcu, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

Fatih Karagümrük'e imza atan Feghouli'den Galatasaray itirafı! ''Alacaklarımı ödemediler!''

2017 yılında West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Sofiane Feghouli'nin 5 yıllık Galatasaray dönemi sezon başında sona ermişti. Fatih Karagümrük ile anlaşan Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya verdiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA KALDI! 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

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Menajerinin ilk önce Beşiktaş'a önerdiği Sofiane Feghouli, siyah-beyazlılardan ret yiyince rotasını Fatih Karagümrük'e kırdı. Karagümrük temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Sofiane Feghouli, Dünya Kupası'nın ardından yeşil sahalara geri dönecek.

"ALACAKLARIMI ÖDEMEDİLER"

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Fatih Karagümrük'e imzayı atar atmaz ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, "Evet, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettim. Çünkü alacaklarımı ödemediler." dedi.

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