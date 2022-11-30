Fatih Karagümrük'e imza atan Feghouli'den Galatasaray itirafı! ''Alacaklarımı ödemediler!''

2017 yılında West Ham'dan Galatasaray'a 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Sofiane Feghouli'nin 5 yıllık Galatasaray dönemi sezon başında sona ermişti. Fatih Karagümrük ile anlaşan Feghouli, Galatasaray'ı FIFA'ya verdiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA KALDI! 1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Menajerinin ilk önce Beşiktaş'a önerdiği Sofiane Feghouli, siyah-beyazlılardan ret yiyince rotasını Fatih Karagümrük'e kırdı. Karagümrük temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Sofiane Feghouli, Dünya Kupası'nın ardından yeşil sahalara geri dönecek.

"ALACAKLARIMI ÖDEMEDİLER"

Fatih Karagümrük'e imzayı atar atmaz ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, "Evet, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettim. Çünkü alacaklarımı ödemediler." dedi.

