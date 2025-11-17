Fatih Karagümrük, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Kırmızı-siyahlılar, bu müsabakanın hazırlıklarına Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lige verilen milli arada Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde takımımızı misafir eden Kasımpaşa Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz." denildiKaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır