Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, kariyerindeki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Uzak Şehir dizisi ve son olarak başrolünde yer aldığı Bak Postacı Geliyor filmiyle adından söz ettiren Akbaba’nın, merakla beklenen reklam filmi çekiminin ocak ayı ortasında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz yılın sonunda bir finans şirketinin marka yüzü olan ünlü oyuncu, yılbaşı öncesinde eşi Buket Akbaba’nın geçirdiği kalp ameliyatı nedeniyle İstanbul’a gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tedavisi evde devam eden eşinin yanında olan Ozan Akbaba, bu süreçte tüm işlerine ara verdi.

SETE GİTMİYORDU

Öte yandan Akbaba’nın, önümüzdeki hafta Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin’e gideceği, reklam filmi çekiminin ise ocak ayının ortasına doğru yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

OZAN AKBABA'NIN EŞİ KİM?

Ozan Akbaba’nın eşi Buket Arıkan önemli bir kalp ameliyatı geçirdi. Buket Arıkan, 3 Ağustos 1985 Çanakkale doğumlu.