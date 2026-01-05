SPOR

Icardi'den basın toplantısında ilginç açıklama: Herhangi bir görüşme yok!

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Süper Kupa öncesi geleceğine dair net konuştu. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığını hatırlatan Arjantinli golcü, henüz bir görüşme olmadığını söyledi. Icardi, sezon sonuna kadar Galatasaray forması için goller atmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Kupa’da Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadele öncesi geleceğiyle ilgili net mesajlar verdi.

"BİR GÖRÜŞME YOK"

Sarı-kırmızılı formayla sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle hakkında çıkan iddialara değinen yıldız oyuncu, şu an için herhangi bir görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

"ZAMANI GELDİĞİNDE..."

Deneyimli forvet, kontratında kalan süreye dikkat çekerek, zamanı geldiğinde kulüp yönetimiyle karşılıklı olarak en doğru kararın alınacağını vurguladı. Sahaya odaklandığını belirten Icardi, sezon sonuna kadar Galatasaray için goller atmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi.

İŞTE ICARDI'NİN O SÖZLERİ:

"Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim."

