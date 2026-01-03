Ümit Özat'tan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak 'bahis' iddiası!

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Ümit Özat, geçen sezon oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Özat’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"MAÇTAN ÖNCE BİR ARKADAŞIM ARADI"

Ümit Özat, maçtan önce yurt dışından bir arkadaşının kendisini aradığını belirterek, o dönem 6222 sayılı yasadan ceza aldığı için karakola imza vermeye gittiğini söyledi. Bu sırada yapılan telefon görüşmesinde duyduklarının kendisini şaşırttığını ifade etti.

“SEDYE SAHAYA 4 KERE GİRER"

Özat’ın aktardığına göre arkadaşı, maçla ilgili bahis seçeneklerinden söz ederek “Sedye sahaya 4 kere girer seçeneği açıldı” dedi. Özat ise bu ifadeye anlam veremediğini belirterek, “Ne oluyor ki, girer dedim” şeklinde yanıt verdiğini dile getirdi.

"GİRMEZ SEÇENEĞİ YOK"

Bu noktada arkadaşının verdiği yanıtın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Özat, "Bana bunun karşısında ‘girmez’ seçeneğinin olması lazım ama olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

“MAÇTA SEDYE 5 KERE SAHAYA GİRDİ”

Ümit Özat, iddiasını maçtaki gelişmelerle destekleyerek, söz konusu Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşmasında sedyenin sahaya 5 kez girdiğini hatırlattı. Özat, “Lütfen bakın, geçen sene o maçta sedye sahaya kaç kere girdi. Beş kere girdi. Burada bir anormallik var” diyerek durumun araştırılması gerektiğini söyledi.