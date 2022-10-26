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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda?

26.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Andrea Pirlo'nun öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılı kulüpte teknik direktör Okan Buruk kadroda zorunluluk gereği üç değişiklik yapacak. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maça günler kala birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri...

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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