Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maça günler kala birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri...

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

