YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından

23.04.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: - "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Adana Demirspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Bu maçı kazanıp matematiksel olarak garantilemek istiyorduk. İyi başladık, ilk yarı istediğimiz bir oyun vardı ve pozisyon da vermedik. İkinci yarı öne geçmemize rağmen oyuncularda bir rahatlık olduk. Konsantrasyon kaybıyla bir anda 2-1 geriye düştük. Bugün ceza sahasına çok girdik ama son vuruşu yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Adana Demirspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
"Temsili vali", okul çevresinde trafik denetimi talimatı verdi"Temsili vali", okul çevresinde trafik denetimi talimatı verdi
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:07
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:58
Yatsı
21:27
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.