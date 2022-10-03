FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçın bilgileri için birçok kişi arama motorlarında 'Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBUOLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBUOLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

