FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçın bilgileri için birçok kişi arama motorlarında 'Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum