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FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

03.10.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Yusuf Bozdoğan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olarak açıklandı. Birçok kişi internette 'Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçın bilgileri için birçok kişi arama motorlarında 'Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBUOLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı 3 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK İSTANBUOLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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