Fatih Karagümrük, kaleci Ivo Grbic'i 1 sezon için kiraladı

Fatih Karagümrük, Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul temsilcisi Sheffield United'tan kaleci Ivo Grbic'le 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Karagümrük, kaleci Ivo Grbic i 1 sezon için kiraladı 1

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Premier League, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi deneyimleri olan, Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki kalecimiz, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 2 kez giydi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor kalesini koruyan Ivo Grbic’e Fatih Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

