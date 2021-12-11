Fatih Karagümrük-Konyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çok iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıkları söyledi.

İlhan Palut, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Benzer oyun sistemlerine sahip 2 takımın mücadele ettiğini belirten Palut, "Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyordum. Fatih Karagümrük, pozitif futbol adına örnek veren, kompakt bir takım. Bizim de benzer futbol anlayışımız vardı. Keyifli mücadele olacağını biliyordum. Defans arkası bir koşuyla geri düşmemize rağmen oyun disiplininden kopmadık. İlk yarı golü bulmamız kritikti. İkinci yarıda iyi mücadele ettik ve çok pozisyon bulduk. Puan tablosu açısından da kritik bir maçtı. İyi mücadele ettiğimiz ve pozitif futbol adına güzel örnekler sunduğumuz için oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaydettiği 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Serdar Gürler'in performansıyla ilgili İlhan Palut, "Serdar Gürler, sezon başında kamp dönemi geçirmedi. Adım adım yükselen bir formu var. Çok özel bir oyuncu. Serdar'ı devamlılık sorunundan arındırıp formda tutmaya çalışıyoruz. Formda bir Serdar, ligde her maçta fark yaratabilir." diye görüş belirtti.

- Felipe Sanchez Mateos: "Kendi oyunumuzdan uzaklaştık"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, kötü gidişlerine son verebilmeleri için kendi oyun kimliklerine dönmek zorunda olduklarını aktardı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını vurgulayan Mateos, "İlk dakikada golü de bulduk. İlk yarının 1-1 bitmesi bize ritim kaybettirdi. İkinci yarıya yine iyi başladık. Rakip sahaya çok gittik. Ani ataktan yediğimiz bir gol oldu. Rakip sahada üretken olamadık. Üçüncü golden sonra ise 10 kişi kaldık ve sistemi değiştirerek 3'lü savunmaya döndük. Moral olarak geri düşünce 4. golü de kalemizde gördük." şeklinde konuştu.

Ligde üst üste 3 mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Felipe Sanchez Mateos, "Sezon başında oyunu domine eden anlayışımızdan uzaklaştığımız için bu durumdayız. Belki bu dönemde aldığımız bazı iyi sonuçlar da eksiklerimizin üzerini kapattı. Bir yerlerde mutlaka bir eksiklik var. Kendi oyunumuzdan uzaklaştık. Kendi oyun kimliğimize dönmek zorundayız. Bizi farklı kılan bu. Tüm analizleri ve çalışmaları yapıyoruz. Ümit ediyorum ki bir şeyleri değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



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